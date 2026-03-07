Какой чай полезен для почек: диетологи назвали лучший вариант

Этот чай поддерживает водный баланс и насыщает организм антиоксидантами.

Когда речь идет о здоровье почек, важно, что вы пьете. По мнению диетологов, особую роль в этом играет зеленый чай. Об этом пишет EatingWell.

Как отмечается в статье, почки работают круглосуточно, фильтруя около 150 литров крови ежедневно, чтобы удалять токсины, балансировать электролиты, регулировать кровяное давление, производить эритроциты и поддерживать здоровье костей.

"Обеспечение надлежащего уровня воды является одним из важнейших способов поддерживать их наилучшее функционирование. Вода – всегда отличный выбор, но зеленый чай может иметь дополнительные преимущества благодаря содержанию антиоксидантов", – говорится в статье.

Издание рассказало, что наука говорит о том, как зеленый чай помогает поддерживать почки и кому при этом следует быть осторожными.

Почему зеленый чай полезен для почек

"Зеленый чай может быть частью общего здорового рациона для поддержания здоровья и функции почек. Он способен предотвращать образование камней в почках, поддерживать надлежащий уровень гидратации и улучшать здоровье мочевыводящих путей", - пояснила магистр здравоохранения, диетолог Бриджит Цейтлин.

Исследование 2019 года, опубликованное на платформе ScienceDirect, объясняет пользу зеленого чая для функции почек высоким содержанием в нем антиоксидантов, в частности эпигалокатехина-3-галлата (EGCG). Ученые выяснили, что этот полифенол может защитить от хронической болезни почек и острого поражения почек.

Отмечается, что зеленый чай также способствует гидратации, которая играет важную роль в здоровье почек. По данным исследования 2022 года, опубликованного в Cambridge Core, поддержание водного баланса помогает предотвратить образование камней в почках, способствует выведению отходов с мочой, уравновешивает электролиты и помогает поддерживать здоровый уровень кровяного давления.

Цейтлин советует выпивать от восьми до десяти стаканов воды в день, при этом три-четыре из них можно заменить чаем.

Диетолог Джен Эрнандес, специализирующаяся на здоровье почек, рассказала, что большинство исследований по зеленому чаю и функции почек получено с помощью исследований на животных и in vitro, поэтому необходимы дополнительные исследования свойств этого напитка на людях.

"Зеленый чай может быть отличным способом поддерживать водный баланс и заменить обычную воду. Однако важно не считать его средством лечения заболеваний почек", - говорит она.

Как пить зеленый чай для здоровья почек

Цейтлин говорит, что для полного эффекта стоит употреблять несладкий чай. Исследование 2023 года, опубликованное в Journal of Global Health, показало, что употребление несладкого чая снижает риск хронического заболевания почек, тогда как употребление подслащенного чая – нет.

Кому следует быть осторожным с зеленым чаем

Людям с хронической болезнью почек стоит проконсультироваться со своим врачом, прежде чем добавлять в рацион зеленый чай, говорит Эрнандес. Аналогичный совет касается и тех, кто принимает лекарства, чтобы убедиться в отсутствии взаимодействия чая и медицинских препаратов, подчеркнула Цейтлин.

Ранее УНИАН рассказывал, какой чай улучшит ваше настроение. Отмечалось, что лучше всего для этого подходит именно зеленый чай благодаря высокой концентрации EGCG (эпигалокатехина галата). Кроме того, этот напиток поддерживает здоровье мозга и даже может помочь замедлить его старение.

