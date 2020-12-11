Зимой наш организм нуждается в полноценном питании.

Зимой наш организм часто страдает от пониженного иммунитета и недостатка витаминов. Это происходит из-за короткого солнечного дня и недостатка свежих фруктов и овощей. В эти дни важно питаться полноценно, питательно и соблюдая дневную норму калорий, чтобы помочь нашему тело благополучно пережило зиму.

Корнеплоды

Морковь, свекла, тыква хорошо выдерживают холод и продаются в любом продуктовом магазине зимой. Это самый доступный источник витаминов и микроэлементов в холодное время года. Эти овощи также обладают богатыми вкусовыми качествами и используются во многих новогодних блюдах.

Цельнозерновая овсянка

Эта крупа богата питательными элементами, содержит много клетчатки, хорошо насыщает. Это любимый вариант завтрака многих людей. Выбирайте овсянку, которую нужно варить, а не заливать кипятком - в ней больше питательных свойств. Горячий завтрак с овсянкой и фруктами хорошо согревает зимой.

Разные виды капусты

Разнообразные виды капусты - белокочанная, цветная, пекинская и брокколи - обладают большим списком полезных свойств. Капуста оказывает благотворное влияние на пищеварительную систему, стимулирует метаболизм, снижает уровень холестерина. Это один из самых низкокалорийных продуктов питания, который присутствует во многих блюдах.

Мед

Мед может храниться очень долго время, поэтому его полезные свойства зимой не теряются. Это хороший заменитель сахара для любителей сладкого. Он содержит все витамины группы В, К, Е, С, провитамин А. Однако злоупотреблять продуктом не стоит - он высококалорийный и не полезен для зубов.

Суп

Мамы и бабушки часто заставляют детей есть суп хотя бы раз в день. Конечно, есть его регулярно вовсе не обязательно, как и любое другое блюдо. Однако и навредить миска горячего супа на бульоне тоже не сможет. Это легкоусвояемое, согревающее и сытное блюдо.

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Автор: Екатерина Пулатова