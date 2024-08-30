В Минздраве подчеркнули, что ошибки способны свести на нет все лечение.

Министерство здравоохранения (Минздрав) назвало ошибки, которые украинцы совершают во время приема лекарств. Эти ошибки способны свести на нет все лечение.

Игнорирование взаимодействия лекарств с едой и напитками

"Всегда внимательно читайте инструкцию к лекарственному средству. Она может содержать предостережения об употреблении препарата с определенными напитками и пищей", - призвали в Минздраве.

Там отметили, что, например, грейпфрутовый сок способен снижать или наоборот повышать абсорбцию некоторых лекарств. "Если вы не уверены относительно каких-либо взаимодействий - проконсультируйтесь с фармацевтом в аптеке или врачом", - посоветовали специалисты Минздрава.

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Неправильное хранение лекарств

"Соблюдайте условия хранения, чтобы препарат не испортился, не потерял эффективности. Самое неудачное место для аптечки - ванная комната, для которой характерны повышенная влажность и нестабильная температура", - подчеркнули в Минздраве.

Неправильная дозировка

Лекарства следует употреблять именно в тех дозах, которые назначил врач. Медицинский специалист определяет дозировку, учитывая возраст, вес, общее состояние человека. "Не меняйте его - это может привести к тому, что лекарства не подействуют или вызовут побочные эффекты", - пояснили в Минздраве.

Нерегулярность употребления лекарств

Несоблюдение алгоритма употребления лекарств приводит к неправильной концентрации препарата в организме. Как результат - они не будут действовать должным образом.

Несоблюдение правил употребления

Важно употреблять препарат именно так, как указано в инструкции - перед едой, во время еды или после - чтобы обеспечить его правильное всасывание. "Употребляйте лекарства правильно, чтобы получить желаемый эффект от лечения! Если есть сомнения, вопросы - проконсультируйтесь с врачом. Благодаря сервису е-рецептов для пациентов это максимально удобно", - подчеркнули в Минздраве.

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