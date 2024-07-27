Эксперты советуют людям проконсультироваться у врачей относительно употребления препаратов во время жары.

Недавно мир пережил самый жаркий день за всю историю наблюдений, а длительные волны жары стали самым распространенным явлением из-за изменения климата, поэтому такие условия могут изменить действие лекарств и их влияние на пациентов, которые их принимают, пишет Reuters.

Как жара влияет на действие и качество лекарств

Отмечается, что лекарства против общих болезней могут повышать чувствительность пациентов к жаре, ухудшая реакцию организма на высокую температуру, в частности способность потовыделения и скорость кровотока.

Кроме того, тепловые волны повышают риск ухудшения качества почти всех лекарств, к примеру, если речь идет о капсулах, спреях, таблетках, сиропах или других формах.

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По словам экспертов, пациентам стоит проконсультироваться со своими врачами относительно возможной корректировки доз или графика приема лекарств в жаркую погоду, а также сохранять прохладу, пить больше воды, искать тень или кондиционер.

Какие лекарства повышают чувствительность к жаре

По информации Reuters, лекарства против артериального давления и сердечной недостаточности подавляют жажду и повышают риск обезвоживания.

"Блокаторы кальциевых каналов могут вызвать дисбаланс минералов, из-за чего организму будет сложнее регулировать температуру, а бета-блокаторы - потовыделение и охлаждение тела. Диуретики, или таблетки для употребления воды, также могут вызвать обезвоживание и минеральный дисбаланс", - предупредили в материале.

Также в этот перечень относят лекарства против аллергии. Некоторые препараты, которые можно приобрести без рецепта, уменьшают потовыделение и могут ухудшить терморегуляцию.

Кроме того, некоторые психиатрические препараты ограничивают способность пациентов потеть, однако некоторые антидепрессанты имеют другой эффект, усиливая потовыделение и подавляя жажду.

В список вошли и лекарства для щитовидной железы, ведь они могут повышать температуру тела, нарушать терморегуляцию и вызывать чрезмерное потовыделение.

Какая температура является безопасной для хранения лекарств

В общем лекарства следует хранить при температуре 15-25 градусов по Цельсию в прохладном, сухом месте, подальше от солнечного света.

По словам преподавателя фармацевтического факультета Университета Нью-Мексико в Альбукерке Эми Бачирич, сложно предсказать, как именно будут портиться лекарства при экстремальных температурах, поскольку каждый препарат индивидуален.

"В целом, лекарства нельзя оставлять в горячих автомобилях или часами в горячих почтовых ящиках, если это лекарства, заказанные по почте", - добавляют в материале.

Другие интересные материалы о лекарствах

Ранее эксперты назвали 10 видов лекарств, которые нельзя употреблять вместе с кофе, ведь исследования показывают, что этот напиток влияет на поглощение, распределение, метаболизм и экскрецию многих препаратов.

Также сообщалось, что известные лекарства от ожирения могут помочь снизить риск развития некоторых видов рака. Ученые это выяснили благодаря проведению исследования.

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