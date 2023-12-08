Они отметили, что употребление твердой еды приводит к снижению употребленных калорий.

Диетологи утверждают, что одно из первых правил похудения - есть медленно, давая организму время почувствовать себя сытым, как только в желудке окажется достаточно еды.

Исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что люди едят вдвое медленнее, когда им приходится больше пережевывать, что приводит к уменьшению потребления пищи примерно на 20%, пишет New York Post.

Это означает, что продукты с твердой, хрустящей или жевательной текстурой, для проглатывания которых требуется больше усилий, могут способствовать снижению веса, не позволяя едокам съесть слишком много за один раз и быстрее почувствовать сытость.

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В ходе исследования ученые из Вагенингенского университета в Нидерландах обнаружили, что те, кто ел более хрустящую пищу, независимо от того, как она была обработана, потребляли на 26% меньше калорий. Это произошло по причине того, что такую еду труднее пережевывать.

Ученые уточнили, что испытуемые ели твердые блюда, которые включали в себя вареный рис, хрустящий салат, жевательную куриную грудку, яблоки, густой йогурт без вкуса и комковатую томатную сальсу. Выяснилось, что те, кто ел более твердые обеды, потребляли на 300 калорий меньше из-за того, что съедали меньше предоставленной еды.

"Поскольку людям в группах с более хрустящими обедами приходилось больше жевать, прежде чем проглотить, скорость, с которой они потребляли еду, снизилась почти вдвое, и они, похоже, съели меньше", - говорится в выводах исследователей.

Они полагают, что чем медленнее человек ест, тем лучше организм может отслеживать, сколько еды было употреблено, а это означает, что человек быстрее поймет, что насытился, и перестанет есть.

Советы диетологов по похудению

Диетологи советуют обратить внимание на средиземноморскую диету. По их словам, она подходит не только для того, чтобы привести вес в норму, но и для поддержания крепкого здоровья. Они отметили, что такая диета является самой полезной, поскольку включает в себя употребление оливкового масла, фруктов, овощей, рыбы и орехов.

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