Давление нужно снижать даже тогда, когда вы его не чувствуете, советует врач.

Погода в Украине удивляет в последние дни резкими перепадами температур. От этого страдают метеозависимые люди. Поэтому в эфире "Сніданку з 1+1" врач-терапевт Марьяна Селюк объяснила, как нормализовать давление и от каких народных методов лечения проблем с давлением следует отказаться немедленно.

Первым делом врач советует проследить тенденцию, действительно ли у вас скачки давления из-за погоды. Она подчеркнула, что один из мифов, в который верят украинцы, — это повышение артериального давления у человека с возрастом. "До 65 лет норма - 130 на 80", — озвучила нормальное давление Селюк.

Также терапевт подчеркнула, что давление нужно снижать даже тогда, когда вы его не чувствуете. Ведь так вы попадаете в группу риска сердечно-сосудистых заболеваний. Врач подчеркнула, что артериальная гипертензия лечится, но не излечивается, то есть постоянно нужно принимать лекарства.

Кроме того, Селюк подчеркнула, что аспирин принимают гипертоники для предотвращения образования тромбов и только после того, как стабилизировали давление. Но этот препарат следует принимать только по назначению врача.

Она рассказала, что при низком давлении кофе и коньяк поднимают его. Дозу алкоголя не стоит делать больше 1 чайной ложки. А при высоком давлении после такого "лечения" коньяком и кофе он прыгнет еще выше со временем, так что так делать не стоит.

Проблемы с давлением и способы борьбы с ним

Артериальное давление зависит от нашего образа жизни. Достаточно его изменить в здоровую сторону, и давление придет в норму: либо гипертония отступит вовсе, либо же потребность в лекарствах уменьшится. УНИАН рассказывал, как это сделать.

Гипотония, или пониженное давление - очень неприятный симптом, хоть и не такой опасный для жизни, как гипертония. Критическим для жизни считается значение ниже, чем 90 на 60 мм рт. ст. - в таком случае стоит вызвать "скорую".

Если же давление упало незначительно, то можно попробовать поднять его до нормы с помощью подручных средств.

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