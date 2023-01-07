Как быстро поднять давление в домашних условиях без таблеток - узнавайте на УНИАН.

Гипотония или пониженное давление - очень неприятный симптом, хоть и не такой опасный для жизни, как гипертония. Критическим для жизни считается значение ниже, чем 90 на 60 мм рт.ст. - в таком случае стоит вызывать скорую. Также скорую нужно вызвать в тех случаях, если снижение давления сопровождается холодным липким потом, быстрым дыханием и слабым пульсом.

Если же давление упало незначительно, то можно попробовать поднять его до нормы с помощью подручных средств.

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Крепкий чай или кофе

Кофеин способствует повышению давления, поэтому при недомогании стоит выпить чашку крепкого кофе или чая. При этом важно помнить, что если вы пьете такие напитки регулярно, то организм привыкнет к кофеину и средство будет не таким эффективным.

Соленая пища

Соль быстро повышает давление, поэтому гипертоникам противопоказана соленая пища. Но для гипотоников это настоящее спасение. При пониженном давлении съешьте кусочек сыра фета, соленой селедки, маринованного огурца или ложку соевого соуса. Если дома ничего такого нет - положите щепотку соли под язык, и вам быстро полегчает.

Вода

Давление может упасть из-за нарушения водного баланса в организме. Универсальный совет при повышенном и пониженном давлении - пить больше воды. Это приведет давление в норму.

Чулки или колготы

Давление быстро поднимется, если уменьшить объем крови в ногах. Тогда вытесненная кровь из конечностей повысит давление в сосудах. Для этого можно надеть колготы или специальные компрессионные чулки от варикоза.

Правильная поза

Если дома нет чулок или колгот, сядьте ровно и закиньте ногу на ногу. В такой позе давление быстро повышается, поэтому людям с повышенным давлением она наоборот противопоказана.

Разомните кисти

Упражнения для кистей рук стимулируют тонус кровеносных сосудов и быстро повышают давление. Если у вас дома есть кистевой эспандер - сделайте упражнение на нем для обеих рук, и давление быстро подскочит.

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