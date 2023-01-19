Как надолго понизить давление без лекарств и, возможно, даже отказаться от них - читайте в материале УНИАН.

Артериальное давление зависит от нашего образа жизни. Достаточно его изменить в здоровую сторону и давление придёт в норму: гипертония отступит вовсе или потребность в лекарствах уменьшится. УНИАН рассказывает, как это сделать.

Ранее мы писали, как поднять давление в домашних условиях - быстро и без таблеток.

Как понизить давление - 7 шагов

1. Больше двигайтесь

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Люди, которые ведут активный образ жизни, в 2 раза реже страдают гипертонией. Всего 30 минут физических упражнений в день помогают понизить на 3-5 делений верхнее давление и на 2-3 деления - нижнее. Займитесь ходьбой, бегом, плаванием, покатайтесь на велосипеде.

2. Избавляйтесь от лишнего веса

Лишний вес заставляет сердце работать более интенсивно и создаёт дополнительную нагрузку на него - это и может стать причиной гипертонии. Похудение, наоборот, облегчает работу сердца и сосудов.

Поэтому, если у вас избыточный вес или вы страдаете ожирением, начинайте худеть. Каждый потерянный килограмм понижает давление примерно на 1 деление.

3. Ешьте меньше соленого

Соль содержит много натрия который задерживает воду в организме и приводит к повышению давления. То есть, меньше соли - ниже давление.

Норма соли в день - 3-5 г, это приблизительно 1/2 чайной ложечки. Гипертоникам эту норму нужно сократить вдвое - употребляйте не более 1,5 г соли в день (на кончике ножа). Это поможет понизить давление на 5-6 делений.

И не забывайте, что много соли мы съедаем не в чистом виде, а в составе других продуктов - например, полуфабрикатов. По словам диетологов, отказ от одной только магазинной колбасы и сосисок позволит снизить давление на 10-15 делений.

4. Ешьте бананы

У соли есть "враг" - это калий. Поэтому в рацион следует добавить продукты, богатые калием. Например, бананами - в одном банане около 420 мг калия. Кроме бананов, калием также богаты печеный картофель с кожицей, курага, абрикосы.

Понизить давление помогут также продукты, богатые антиоксидантами - биофлавоноидами. Это овощи и фрукты яркого цвета - свекла, болгарский перец, морковь, калина, темные сорта винограда, черника, черноплодная рябина.

Пересмотрите свой рацион в целом: добавьте в него больше фруктов, овощей, каш, уберите жиры, полуфабрикаты, выпечку - это поможет снизить давление на 10-11 делений.

5. Откажитесь от алкоголя

Или хотя бы ограничьте его. Помните, что даже маленькая порция алкоголя может привести к резкому скачку давления. Особенно коварно "безобидное" пиво - оно приводит к задержке жидкости в организме и, как следствие, повышению давления. Кроме того, от пива, как известно, растет "пивной живот", а это тоже отражается на давлении.

Впрочем, диетологи говорят, что сухое вино с водой в пропорции 2:1 способно нормализовать давление. Но его можно пить не каждый день, 50-150 мл и только по разрешению врача.

6. Бросайте курить

Курение сначала приводит к временным всплескам давления, но потом они плавно переходят в хроническую форму. В особенности, в сопровождении алкоголя и без физической нагрузки. Здесь нужно запомнить следующее: каждая сигарета повышает давление на 25%.

7. Пейте меньше кофе

Если вы страдаете высоким давлением, то от кофе лучше отказаться - кофеин вызывает краткосрочные всплески давления даже у здоровых людей. В крайнем случае пейте кофе без кофеина - не больше чашки и в первой половине дня.

Хотя врачи до сих пор спорят - вызывает кофеин рост давления или нет. В этом случае можно проверить чувствительность своего организма на кофеин: измерить давление до и через 30 минут после чашки кофе. Если оно повысилось на 5-10 делений, то организм чувствителен к кофеину и нужно быть осторожными с кофе, какао и другими напитками, содержащими кофеин.

Кроме всего вышеперечисленного, постарайтесь избегать стрессов - они провоцируют повышение давления.

Контролируйте давление дома - заведите дневник и записывайте утреннее и вечернее показания тонометра, а также регулярно консультируйтесь с врачом. Это поможет вам понять, какие способы и изменения в образе жизни работают.

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