Не вода: врач назвала лучший напиток для спасения от жары

Большинство людей об этом напитке даже не подумало бы.

Во время летнего зноя многие автоматически тянутся к бутылке с водой, считая ее лучшим способом избежать обезвоживания. Однако, как утверждает британский врач Наташа Фернандо, существует напиток, который может увлажнять организм еще эффективнее.

По ее словам, молоко способно дольше удерживать жидкость в организме благодаря своему составу, пишет Life. Оно содержит сахар, белки, жиры и натрий, которые замедляют опорожнение желудка и помогают организму сохранять водный баланс.

Врач отметила, что альтернативой также может стать соевое молоко. Этот напиток содержит электролиты, необходимые для восстановления жидкости в организме в жаркую погоду. Кроме того, среди полезных вариантов эксперт выделила кокосовую воду и огуречный сок.

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Фернандо также рекомендовала в жаркие дни увеличить потребление овощей и фруктов с высоким содержанием воды, а количество мясной пищи и углеводов, наоборот, сократить.

Медик напомнила, что в жару важно внимательно следить за признаками обезвоживания. Среди основных симптомов – сильная жажда, редкое мочеиспускание, головокружение и чувство неустойчивости. Также насторожить должны усталость, сухость во рту, на губах и языке, запавшие глаза, а также темно-желтая моча с резким запахом.

Если появились признаки обезвоживания, врач советует восполнять потерю жидкости постепенно, делая небольшие глотки, а не выпивая большое количество воды за один раз.

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