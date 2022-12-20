УНИАН перечислил шесть видов трав, которые очень полезны для пищеварения.

Некоторые травяные чаи очень полезны для пищеварения и нормальной работы кишечника. Конечно, никакой чай не способен вылечить болезнь, не должен заменять лечение и не компенсирует вредные привычки. Но для поддержания пищеварения и ощущения комфорта в желудке полезно иногда выпивать чай из целебных растений.

Ранее мы рассказывали, какое варенье самое полезное.

Ромашка

Ромашка в народной медицине используется для многих целей, в том числе и для поддержания здоровья кишечника. Ромашковый чай стимулирует секрецию пищеварительных ферментов, благодаря чему пища лучше переваривается. Такой напиток снимает ощущение тяжести и вздутия в желудке.

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Календула

Чай из календулы является природным обезболивающим, успокаивающим и спазмолитиком. Напиток из календулы снимает боли в желудке, успокаивает спазмы, благотворно влияет на слизистые поверхности желудка. Исследования показывают, что регулярное употребление чая календулы снижает риск развития болезней пищеварения.

Подорожник

Напиток из листа подорожника советуют принимать при заболеваниях желудка, таких как язва и гастрит. Это растение известно ранозаживляющими и противовоспалительными свойствами, оно стимулирует перистальтику кишечника.

Полынь

Целебная полынь очень полезна при лечении гастритов, язв и хронических запоров, да и здоровому кишечнику не повредит. Эта трава заживляет раны, улучшает переваривание пищи, обладает обезболивающим и слабительным действием. Принимают отвар полыни по 100 мл в теплом виде перед едой.

Тысячелетник

Отвар из тысячелетника заживляет внутренние раны и кровотечения. Это хороший помощник при хронических заболеваниях желудка. Обладает вяжущими, спазмолитическими и антибактериальными свойствами. Тысячелетник не влияет на кислотность желудка.

Корень солодки

Танины и полезные кислоты в составе солодки снимают воспаления слизистой кишечника и заживляют язвы, а также укрепляют стенки капилляров в пищеварительном тракте. Солодка улучшает обмен веществ. Имеет слабительные свойства, поэтому её нельзя принимать при поносе.

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