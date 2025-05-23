Дело в том, что этот сок может уменьшить воспаление, что приводит к более здоровому кишечнику.

В настоящее время многие уделяют больше внимание здоровью кишечника из-за роста случаев болезней желудочно-кишечного тракта.

Гастроэнтеролог Джозеф Салхаб рассказал о напитке, который он пьет каждый день для здоровья кишечника, пишет Bestlifeonline. Речь идет о вишневом соке. Салхаб раскрыл все преимущества этого сока для здоровья организма.

"Этот сок действительно уникален, потому что содержит очень много антоцианов и полифенолов. На самом деле, он может быть самым полезным из всех соков. И кишечные бактерии могут использовать это для производства противовоспалительных соединений в кишечнике", - объяснил врач.

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Салхаб указывает на исследование 2019 года, в котором было обнаружено, что "антиоксидантные и противовоспалительные свойства" сока кислой вишни помогли снизить уровень систолического артериального давления и холестерина липопротеинов низкой плотности у взрослых в возрасте от 65 до 80 лет.

Он также сослался на исследование, изучающее, как сок кислой вишни может помочь уменьшить воспаление у тех, кто страдает от воспалительных заболеваний кишечника. Одно из таких исследований показало, что у людей, страдающих язвенным колитом, прием дважды в день кислого вишневого сока привел к 40-процентному снижению кальпротектина, который вырабатывается из-за воспаления кишечника.

Салхаб рассказал, что пьет чистый кислый сок из вишен сорта Монморанси, который не производится из концентрата и не содержит добавленного сахара. Обычно он смешивает около четверти стакана кислого вишневого сока с половиной стакана холодной воды.

Помимо пользы для здоровья кишечника, сок из кислой вишни также может помочь со сном.

Салхаб поделился, что пьет кислый вишневый сок на ночь, поскольку он является естественным источником мелатонина, гормона, который, как известно, регулирует сон.

Исследование 2018 года обнаружило, что вишневый сок увеличил уровень триптофана (аминокислоты, которая влияет на химические вещества мозга, связанные со сном) и уменьшил воспаление, тем самым улучшив время сна испытуемых в среднем на 84 минуты.

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