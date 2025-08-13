Включение єтих фруктов в рацион гарантирует, что вы избавитесь от проблем с желудком и наладите пищеварение.

Яблоки - хороший источник клетчатки, которая способствует пищеварению, контролю веса и общему здоровью.

Одно яблоко среднего размера содержит 4,8 грамма, но некоторые фрукты содержат еще больше клетчатки, пишет Verywellhealth.

1. Маракуйя

клетчатка: 24,5 грамма (г);

размер порции: 1 стакан.

Помимо клетчатки, маракуйя содержит витамины A и C, которые поддерживают здоровье глаз, кожи и иммунитета. Порция этого тропического фрукта близка к рекомендуемой суточной норме потребления клетчатки для большинства здоровых взрослых, которая составляет от 25 до 30 г в день.

2. Гуава

клетчатка: 8,9 г;

размер порции: 1 стакан.

Еще один тропический фрукт, содержит вдвое больше клетчатки, чем яблоко, и больше витамина С, чем апельсин.

3. Малина

клетчатка: 8 г;

размер порции: 1 стакан.

Малина содержит наибольшее количество клетчатки среди ягод. Это количество ягод покрывает примерно треть рекомендуемой суточной нормы потребления клетчатки. Малина богата антиоксидантами и другими витаминами и минералами.

4. Ежевика

клетчатка: 7,6 г;

размер порции: 1 стакан.

Ежевика считается суперпродуктом благодаря высокому содержанию антиоксидантов, витаминов, минералов и клетчатки.

5. Дикая черника

клетчатка: 6,2 г;

размер порции: 1 стакан.

Содержит больше антиоксидантов и клетчатки, чем культурные сорта (обычно продающиеся в продуктовых магазинах). Черника также богата витаминами C и K, а также антиоксидантами, такими как флавоноиды.

6. Груши

клетчатка: 5,5 г;

Размер порции: 1 груша среднего размера.

Содержат больше клетчатки, чем яблоки, и богаты антиоксидантами, такими как витамин С.

Эксперты рекомендуют избегать консервированных груш, поскольку их консервируют в соке или сиропе, содержащем добавленный сахар и углеводы.

7. Киви

клетчатка: 5,4 г;

размер порции: 1 стакан.

Помимо клетчатки, киви содержит другие минералы и антиоксиданты, такие как витамин С. Этого количества немного больше, чем в среднем яблоке, а два небольших киви содержат вдвое больше клетчатки, чем апельсин.

Хотя киви обычно едят, выковыривая мякоть, эксперты отмечают, что употребление кожуры может увеличить потребление клетчатки на 50%.

8. Грейпфрут

клетчатка: 5 г;

размер порции: 1 грейпфрут.

Один грейпфрут содержит клетчатку, необходимые минералы и витамины А и С. Более того, грейпфрут практически не содержит жира и отличается высоким содержанием воды, более чем 91% воды, что помогает поддерживать водный баланс.

9. Авокадо

клетчатка: 5 г

размер порции: 1/2 стакана.

Хотя авокадо обычно не считают фруктом, он также богат клетчаткой. Этот продукт также содержит мало углеводов и богат витамином Е и полезными для сердца жирами.

