6 поваров спросили о лучшем способе приготовления баклажанов, все они ответили одинаково

Шеф-повара назвали один единственный способ приготовления баклажанов, который лучше всего раскрывает их вкус.

Баклажаны могут стать настоящим наслаждением, но только при условии правильного приготовления. Шесть профессиональных поваров сошлись во мнении, что лучший способ раскрыть вкус этого овоща – приготовить его на гриле.

По словам кулинаров, именно высокая температура превращает плотную мякоть баклажана в нежную, кремообразную и ароматную. Кроме того, обжаривание на огне придает овощу легкий дымный привкус и карамелизованную корочку, пишет Eatingwell.

"Готовьте на гриле или на открытом огне. Прямое тепло придает мякоти шелковистую текстуру с дымным ароматом", – пояснил шеф-повар Стив Ингбер.

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Специалисты посоветовали нарезать баклажаны толстыми кружочками или вдоль, сделать неглубокие надрезы на мякоти, смазать оливковым маслом и готовить на сильном огне. Такой способ позволяет получить румяную корочку и мягкую середину.

Почему именно гриль делает баклажаны вкуснее

По словам поваров, при приготовлении на гриле кожица овоща немного обугливается, благодаря чему внутри появляется насыщенный аромат. Особенно хорошо этот метод подходит для приготовления бабагануша – популярного блюда из баклажанов в виде нежного пюре.

Некоторые повара рекомендуют готовить баклажаны целиком примерно 30–40 минут, пока середина не станет полностью мягкой. После остывания её легко отделить от кожицы и использовать для соусов, закусок или гарниров.

Шеф-повар Исаак Берналь Карбахо отметил, что запекание целого баклажана на гриле позволяет получить особенно глубокий копченый вкус, который хорошо сочетается с оливковым маслом, специями и зеленью.

Повара также поделились несколькими правилами, которые помогут избежать невкусных баклажанов:

Не бойтесь высокой температуры. Именно сильный жар помогает овощу хорошо подрумяниться и сделать мякоть кремообразной.

Посолите баклажаны перед приготовлением. После нарезки их нужно оставить на 20 минут, а затем промокнуть лишнюю влагу бумажным полотенцем.

Добавляйте маринады и специи. Структура баклажана хорошо впитывает вкусы других продуктов.

Не торопитесь. Недостаточно приготовленный баклажан может оставаться твёрдым и иметь неприятную текстуру.

Если нет возможности воспользоваться грилем, повара советуют запекать баклажаны в духовке. Для этого их можно нарезать толстыми ломтиками, смазать маслом и готовить при температуре 220 градусов 25 минут.

Также популярными способами остаются тушение, жарка и маринование. Однако именно гриль, по словам шеф-поваров, лучше всего раскрывает естественный вкус баклажанов и делает их максимально нежными.

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