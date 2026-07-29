Какое масло подходит для заправки салата: диетолог назвала 5 самых полезных видов

Кроме того, эксперт рассказала, как приготовить полезную заправку.

Приготовить домашнюю заправку для салата – один из самых простых способов сделать блюдо вкуснее и полезнее. Но при этом важно знать, какое масло лучше всего использовать. Об этом на страницах Verywell Health пишет магистр наук, сертифицированный диетолог Эми Браунштейн.

По её словам, разные масла содержат разное количество ненасыщенных жиров, антиоксидантов и других более или менее полезных растительных соединений.

В связи с этим эксперт составила список самых полезных масел, которые можно использовать для заправки салатов, и объяснила, в чём именно заключается их питательная ценность.

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1. Оливковое масло

Как утверждает автор, оливковое масло экстра-вирджин содержит больше полифенолов, чем обычное и рафинированное оливковое масло. Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что употребление 20–30 граммов масла экстра-вирджин в день может снизить риск сердечных заболеваний и инсульта.

"Полифенолы в оливковом масле экстра-вирджин обладают противовоспалительными свойствами, положительно влияют на липидный профиль, повышают уровень оксида азота и снижают кровяное давление – все эти факторы поддерживают здоровье сердца и способствуют снижению риска сердечных заболеваний", – подчеркнула Браунштейн.

2. Рапсовое масло

В статье отмечается, что исследование, опубликованное в журнале "Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases", доказало: рапсовое масло снижает общий уровень холестерина и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) значительно сильнее, чем другие масла.

Эксперт напомнила, что повышенный уровень холестерина является значительным фактором риска сердечных заболеваний, а сердечные заболевания – основной причиной смертности.

"Рапсовое масло, возможно, получило некоторые негативные отзывы как масло из семян. Однако исследования показывают, что даже небольшие изменения в вашем рационе, в частности использование рапсового масла для заправки салатов, могут существенно повлиять на здоровье сердца", – подчеркнула она.

3. Масло авокадо

Масло авокадо богато ненасыщенными жирами, витаминами и минералами, в частности витамином Е. Как говорится в статье, одна столовая ложка этого масла содержит почти 10 граммов мононенасыщенных жиров. Автор пишет, что существует ограниченное количество исследований, посвященных пользе масла авокадо для здоровья человека.

"Некоторые исследования показывают, что масло авокадо может улучшать кардиометаболические показатели здоровья после еды, если его добавлять в блюда. Предварительные исследования на животных показывают, что масло авокадо может улучшать липидный профиль, а именно повышать уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и снижать общий холестерин и холестерин ЛПНП. Однако необходимы дополнительные исследования на людях, чтобы понять роль масла авокадо в контроле уровня холестерина", – подчеркнула она.

4. Масло грецкого ореха

Согласно исследованиям, опубликованным в Journal of Food Biochemistry, масло грецкого ореха может уменьшить воспаление сосудов, тем самым снижая риск сердечных заболеваний. Диетолог объяснила, что полиненасыщенные жиры в этом масле могут помочь кровеносным сосудам лучше функционировать, потенциально улучшая их работу и уменьшая воспаление.

Автор сообщила, что одна столовая ложка масла грецкого ореха содержит 8,5 грамма полиненасыщенных жиров, в частности альфа-линоленовой кислоты (АЛК). Именно она может быть ответственна за благотворное воздействие на сердце.

5. Льняное масло

Исследования показывают, что льняное масло может уменьшить воспаление, особенно у людей с высоким уровнем холестерина или ишемической болезнью сердца, утверждает Браунштейн.

"Некоторые преимущества льняного масла для здоровья сердца могут быть связаны с его жирнокислотным составом, а именно с содержанием альфа-липоэфирной кислоты (АЛК). Одна столовая ложка льняного масла содержит 9 граммов полиненасыщенных жиров. Организм преобразует АЛК в другие длинноцепочечные омега-3 жирные кислоты, которые влияют на уровень холестерина", – отметила автор.

Как приготовить заправку для салата из самых полезных масел

Эксперт советует взять масла и кислоты (уксус или лимонный сок) в соотношении 3:1, добавить дижонскую горчицу и греческий йогурт. Усилить вкус можно с помощью трав, лука, специй или цитрусовых.

Ранее УНИАН писал, какое масло полезнее – оливковое или кокосовое. Как отметили диетологи, оба вида могут быть полезны в здоровом питании, в частности для уменьшения потенциально вредного воспаления в организме. Отмечалось, что оливковое масло – бесспорный лидер для ежедневного использования: оно полезно для сердца, универсально и легко добавляется практически в любой рецепт, не сильно изменяя вкус. Кокосовое же масло прекрасно подходит для блюд, десертов или рецептов с особым вкусом, где хочется добавить тропические нотки, но из-за высокого содержания насыщенных жиров его лучше использовать в умеренных количествах.

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