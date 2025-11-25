Жирная рыба - самый простой способ получить омега-3 жирные кислоты, но есть также и отличные растительные источники.

Жирная рыба - хороший источник омега-3 жирных кислот, но это не значит, что нужно есть морепродукты каждый день.

Диетолог Грейс Дерошу ответила, как часто следует есть рыбу, чтобы получать необходимые организму омега-3 жирные кислоты, пишет Verywellhealth. Диетолог объяснила, что омега-3 жирные кислоты важны, поскольку организм человека не вырабатывает их самостоятельно.

Омега-3 жирные кислоты помогают уменьшить воспаление, снизить уровень триглицеридов и поддерживать здоровое кровяное давление, сохраняя эластичность артерий. Жирные кислоты омега-3 питают сердце, помогая предотвратить такие заболевания, как атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания.

Жирная рыба - самый простой способ получить омега-3 жирные кислоты, но есть и отличные растительные источники, такие как молотые семена льна, соевые бобы, семена чиа и грецкие орехи.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять около двух порций жирной рыбы по 100 гр в неделю. Это обеспечивает постоянный источник незаменимых омега-3 жирных кислот, которые играют ключевую роль в здоровье сердца, мозга и глаз.

Какая рыба содержат большое количество омега-3 жирных кислот: лосось, скумбрия, анчоусы, сардины и сельдь.

"Если вы любите лосося, хотите его есть и едите его дважды в неделю, я бы посоветовал вам это продолжать делать", - сказала диетолог.

Что делать, если вы не любите рыбу?

Употребление рыбы обеспечивает вас не только омега-3 жирными кислотами, но и высококачественным белком, некоторым количеством витамина D, селеном и другими полезными для сердца питательными веществами, которые добавки никогда не смогут полностью воспроизвести.

При этом добавки с омега-3, такие как рыбий жир, масло криля или масло водорослей для веганов, могут быть полезны тем, кто не ест рыбу. Ищите не менее 500–1000 миллиграммов омега-3 жирных кислот на порцию, которая может составлять одну или две таблетки.

