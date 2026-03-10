Эксперт объяснил, чем отличается молоко и кому стоит от него отказаться.

Польза и вред молока давно известны, и этот продукт остается одним из самых распространенных в ежедневном рационе. В то же время в магазинах можно найти десятки его вариантов – от обезжиренного до безлактозного или растительного.

Врач-гастроэнтеролог Медицинского дома Odrex Николай Калиниченко в комментарии УНИАН объяснил, в чем между ними разница, какое молоко полезнее и кому его стоит ограничить.

Какой процент жирности молока самый полезный

По словам врача, главная разница между видами молока заключается в жирности и способе обработки. Например, обезжиренное молоко содержит до 0,5% жира, поэтому и считается менее калорийным. И хотя в нем сохраняются белок и лактоза, однако значительно уменьшается количество жирорастворимых витаминов – A, D и E.

Видео дня

Молоко с жирностью 2,5% является одним из самых распространенных вариантов в магазинах. "В 100 мл содержится примерно 3-3,2 г белка, 2,5 г жира и около 60 ккал. Такое молоко имеет хороший баланс питательных веществ, поэтому в целом подходит для ежедневного употребления", – пояснил гастроэнтеролог.

Что касается молока жирностью 3,2%, то оно, по словам специалиста, ближе всего к естественной консистенции. Оно содержит больше жирорастворимых витаминов, лучше насыщает и имеет более выраженный вкус.

Калиниченко объяснил, что безлактозное молоко фактически является обычным коровьим, но с расщепленной лактозой, поэтому его легче усваивают люди с ее непереносимостью. В остальном же разница минимальна: "По питательной ценности оно почти не отличается от обычного молока".

Растительные альтернативы, такие как миндальное или соевое, по его словам, технически не являются молоком, поскольку не содержат животного белка. За счет этого они подходят людям с аллергией на белок коровьего молока или тем, кто не употребляет продукты животного происхождения. При этом медик подчеркнул, что эти альтернативы обычно содержат в целом меньше аминокислот и белка, поэтому важную роль играет то, чем они дополнительно обогащены.

Он также добавил, что если речь идет о домашнем коровьем молоке – жирность такого продукта обычно выше магазинного, хотя это и зависит от породы коровы и сезона:

"Домашнее коровье молоко обычно имеет жирность от 3,5% до 6%. Если молоко отстоять, сверху образуется слой сливок, жирность которых может достигать 15-30%".

Если же домашнее молоко простояло слишком долго – не спешите его выбрасывать: существует множество рецептов и советов о том, что приготовить из кислого молока.

Какое молоко полезнее: 2,5 или 3,2

Врач отметил, что "самого полезного" универсального варианта не существует, и какой процент молока лучше брать, зависит от состояния здоровья и потребностей организма. Впрочем, по его мнению, для большинства людей оптимальным является молоко средней жирности (2,5–3,2%), потому что оно содержит и белок, и кальций, и жирорастворимые витамины, не является слишком калорийным и хорошо насыщает:

"Некоторые исследования показывают, что молоко средней жирности иногда полезнее полностью обезжиренного, поскольку жиры помогают лучше усваиваться витаминам".

В то же время, по его словам, людям, которые контролируют калорийность рациона или имеют определенные проблемы с желудочно-кишечным трактом, иногда лучше выбирать обезжиренное молоко, а при непереносимости лактозы – безлактозное.

Растительные альтернативы он советует выбирать те, которые дополнительно обогащены кальцием и не содержат добавленного сахара, но какое молоко полезнее из них – миндальное, овсяное или соевое – зависит от целей употребления, потребности в питательных веществах и диетичности.

Какое молоко полезнее: магазинное или домашнее

По словам врача, как магазинное, так и домашнее молоко содержит значительное количество микронутриентов и витаминов, среди которых:

Витамин А – поддерживает зрение и иммунитет.

Витамин D – помогает усваивать кальций.

Витамин B2 (рибофлавин) – важен для энергетического обмена.

Витамин B12 – необходим для нервной системы.

Витамин B5 – участвует в метаболизме.

Также все животное молоко содержит такие минералы, как кальций, фосфор, калий, магний и цинк: "Кальций, необходимый для формирования костей и работы нервной системы, – это один из главных минералов в молоке. В среднем 100 мл продукта содержит около 120 мг кальция, а стакан (200-250 мл) – примерно 240-300 мг. К тому же кальций из молока хорошо усваивается нашим организмом – до 30%".

Калиниченко отметил, что домашнее молоко обычно жирнее и имеет более насыщенный вкус. Однако оно не проходит пастеризацию, поэтому может содержать бактерии, в частности возбудителей кишечных инфекций.

"Здесь важный момент в том, что магазинное молоко проходит контроль качества и термическую обработку, что снижает риск инфицирования. Если покупать домашнее молоко, его обязательно нужно хотя бы прокипятить", – предупреждает эксперт.

Как понять, что молоко хорошее

Вместо того, чтобы думать, какая жирность молока лучше, врач советует внимательно читать состав на упаковке:

"Идеальный состав – максимально короткий: "молоко коровье" (пастеризованное или нормализованное). Без сухого молока, растительных жиров, крахмала, стабилизаторов или ароматизаторов".

В то же время он советует обращать внимание на срок годности: слишком долгий срок может свидетельствовать об ультрапастеризации – она безопасна, но уменьшает количество некоторых витаминов.

Как в домашних условиях определить качество молока

Качественное молоко, по словам врача, имеет равномерный белый или слегка кремовый цвет, однородную консистенцию без хлопьев и постороннего запаха. "Если вы заметили кислый или горький привкус, расслоение, сгустки до того, как срок годности закончился, лучше не употреблять его", – подытожил он.

Особенно нежелательно давать такое молоко детям или людям с ослабленным иммунитетом или чувствительным желудком.

Кому стоит полностью отказаться от молока

Молоко стоит исключить или ограничить при наличии:

аллергии на белок коровьего молока (казеин);

непереносимости лактозы;

редком генетическом заболевании – галактоземии.

"В таких случаях альтернативой могут быть безлактозные молочные и кисломолочные продукты или обогащенные растительные напитки", – советует Калиниченко, уточняя, что необходимость ограничений всегда лучше определять вместе с врачом.

справка Николай Калиниченко Врач-гастроэнтеролог Медицинского дома Odrex Занимается диагностикой и лечением заболеваний желудочно-кишечного тракта, в частности проводит PH-метрию и консультирует по вопросам питания, безопасности желудка во время блэкаутов.

Вас также могут заинтересовать новости: