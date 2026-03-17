Дневной сон после 60 лет может нанести вред: врачи объяснили, в чём опасность

Слишком длительный сон может принести больше вреда, чем пользы.

С возрастом ночной сон становится более поверхностным: люди чаще просыпаются, спят не так глубоко. Поэтому многие пытаются компенсировать недостаток ночного сна дневным, пишет Meglepetes.

Несколько международных организаций в сфере здравоохранения и исследователи сна пришли к выводу, что короткий дневной сон – 15–20 минут – действительно помогает отдохнуть, а вот длинный или поздний дневной сон может затруднить засыпание вечером и ухудшить качество ночного сна.

"Длительный дневной сон может нарушить ночной отдых и даже быть признаком того, что качество вашего ночного сна недостаточное, – пояснила медицинский директор Центра расстройств сна Шарлин Гамальдо.

Видео дня

По ее мнению, дневной сон полезен, но "всегда нужно учитывать конкретного человека, его циклы сна и особенности организма". Также, по ее словам, у людей старшего возраста длительный дневной сон может негативно влиять на когнитивные функции.

Врач подчеркивает: проблема не в самом дневном сне, а в том, что он может слишком затягиваться.

Сколько можно спать днем

По большинству рекомендаций, в пожилом возрасте 20–30 минут дневного сна достаточно для восстановления. Лучшее время – ранний послеобеденный период, примерно с 13:00 до 16:00. Если же вы будете спать более 60–90 минут, возрастет риск того, что будет трудно заснуть вечером.

Когда стоит насторожиться

Вам следует задуматься о качестве своего сна, если в течение определенного времени ваш дневной сон регулярно длится несколько часов или же если без него почти невозможно прожить день.

По словам врачей, в таком случае стоит проверить качество ночного сна, ведь постоянная дневная сонливость часто является не причиной, а симптомом.

