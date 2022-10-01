На борту самолета находится медицинская аэроэвакуационная группа, переводчик и специалисты из других сфер помощи.

Испания передаст Украине 300 кг медикаментов и заберет на лечение восьмерых раненых бойцов.

Об этом в Facebook информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В сообщении сказано, что вчера Министерство обороны Испании официально сообщило, что военный медико-транспортный самолет Воздушных сил ВС Испании C-295 вылетел из Испании в направлении Польши.

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"Самолет заберет в Польше восьмерых раненых украинцев и впоследствии переправит их в Испанию. Также самолет транспортирует 300 кг медикаментов, которые направляются в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту самолета находятся медицинская аероевакуационная группа, переводчик и специалисты из других сфер помощи.

Среди медицинского имущества, которое будет передано Украине, есть индивидуальные боевые (медицинские) комплекты и респираторы. В Польше имущество будет передано представителям Украины, по ее запросу, и будет служить для увеличения возможностей ухода за ранеными в результате войны.

Помощь Испании

Испания с первых дней полномасштабной войны помогает Украине.

В частности, поставляет военное снаряжение, оружие и боеприпасы.

В сентябре Испания передала Украине 75 поддонов крупнокалиберных боеприпасов. Транспортные самолеты Воздушных сил ВС Испании совершили 5 рейсов, чтобы доставить боеприпасы для крупнокалиберных артиллерийских систем.

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