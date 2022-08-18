Глава государства убежден, что Россия не сможет победить Украину в войне.

Президент Владимир Зеленский посетил украинских военных в больнице во Львовской области.

Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook.

"Львовщина. Больница, где оказывают медицинскую помощь военным. И наши герои. Те, кто ежедневно доказывает: Россия не одержит победу в этой войне. Спасибо, что защищаете украинскую землю!" - заявил президент.

Как сообщает Офис президента, в рамках рабочей поездки во время посещения военнослужащих, раненых во время боевых действий, которые проходят лечение в одном из медицинских заведений Львова, президент поинтересовался их самочувствием, поблагодарил за службу, самоотверженную защиту Родины и вручил государственные награды.

Главе государства рассказали, что с начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины в медучреждении была оказана помощь более 9 тыс. военнослужащих (более 3,4 тыс. раненых, около 2,1 тыс. травмированных и почти 3,6 тыс. больных).

Кроме того, президент принял участие в церемонии чествования памяти украинских воинов, погибших в войне против российских захватчиков.

Церемония состоялась на Марсовом поле Лычаковского кладбища. На центральной части кладбища с апреля 2022 года хоронят погибших в российско-украинской войне.

Также глава государства заслушал доклад местного руководства по организации эвакуации граждан из зон боевых действий.

В ОП отметили, что всего с начала войны по железной дороге было эвакуировано более 3,8 млн человек, в том числе 600 тыс. – за границу. Для них были развернуты пункты временного размещения, организовано питание, оказание медицинской помощи и последующая перевозка в другие страны в случае наличия такого желания.

Эвакуация из Львова за пределы Украины осуществлялась поездами, а также автобусами. Автобусным транспортом было вывезено более 76 тыс. граждан.

Также сказано, что на сегодня по инициативе Офиса президента на львовском вокзале эвакуированным оказывают помощь в получении временного жилья в более безопасных регионах в рамках программы "Там, где вас ждут".

Напомним, сегодня во Львове состоится саммит с участием Зеленского, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Как сообщила пресс-служба турецкого президента, во Львове на этом саммите будут говорить о прекращении войны "дипломатическими средствами".

Как сообщал УНИАН, 17 августа президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что посредников в переговорах с РФ нет, потому что Россия не хочет заканчивать эту войну. Зеленский подчеркнул, что Россия хуже чем террористы, потому что она "прожорливая" и не планирует никуда уходить с территории Украины или останавливать эту войну.