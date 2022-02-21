На фоне обострения на Донбассе и возможного вторжения РФ в Украину, каждому украинцу надо уметь предоставлять первую домедицинскую помощь.
Директор и инструктор "Курсов первой помощи "САВ" Василий Кашуба в "Інтерв'ю24" рассказал и показал, как следует действовать, когда кто-то нуждается в спасении.
Как отметил инструктор, медицинскую помощь могут оказывать только медики. Обычные граждане могут оказать пострадавшему первую домедицинскую помощь. Что это предполагает и как определить признаки жизни и признаки клинической смерти?
Алгоритм оказания первой домедицинской помощи
- Прежде всего, обязательно убедитесь в собственной безопасности.
- Проверьте, в сознании человек: обратитесь к нему, прикоснитесь, если человек отреагировал, спросите нужна ли ему помощь.
- Если он не реагирует, нужно проверить жив ли он. По современным стандартам, для этого достаточно послушать дыхание в течение 10 секунд:
- если человек дышит - он жив,
- если за это время он дышит менее двух раз, можно считать, что он не жив и, что ему нужно оказывать помощь.
- Только тогда вызывайте скорую.
По словам инструктора, когда человек без сознания и не дышит, ему нужно делать сердечно-легочную реанимацию.
Если же человек без сознания, но дышит, его надо перевернуть на бок в стабильное боковое положение, чтобы он не захлебнулся своими жидкостями, а также чтобы корень языка не перекрыл дыхательные пути.
Способ перевести человека в боковое положение:
- Ближнюю руку без сознания нужно поднять вверх, дальнюю руку положить на щеку, шею и так придерживать ее.
- Согнуть ногу в колене – это наш рычаг, которым можно перевернуть даже очень большого человека. Ребенок может перевернуть взрослого.
- Таким образом мы нажимаем на рычаг, переворачиваем человека.
- Локоть должен быть на земле, колено – тоже.
- Желательно, чтобы нога была опорой, чтобы человек не завалился на живот.
- Далее контролируем дыхание. Если человек перестал дышать – переворачиваем его назад и проводим сердечно-легочную реанимацию.
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