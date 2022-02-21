Эксперт рассказал и показал, как следует действовать, когда кто-то нуждается в спасении.

На фоне обострения на Донбассе и возможного вторжения РФ в Украину, каждому украинцу надо уметь предоставлять первую домедицинскую помощь.

Директор и инструктор "Курсов первой помощи "САВ" Василий Кашуба в "Інтерв'ю24" рассказал и показал, как следует действовать, когда кто-то нуждается в спасении.

Как отметил инструктор, медицинскую помощь могут оказывать только медики. Обычные граждане могут оказать пострадавшему первую домедицинскую помощь. Что это предполагает и как определить признаки жизни и признаки клинической смерти?

Алгоритм оказания первой домедицинской помощи

Прежде всего, обязательно убедитесь в собственной безопасности.

Проверьте, в сознании человек: обратитесь к нему, прикоснитесь, если человек отреагировал, спросите нужна ли ему помощь.

Если он не реагирует, нужно проверить жив ли он. По современным стандартам, для этого достаточно послушать дыхание в течение 10 секунд:

если человек дышит - он жив, если за это время он дышит менее двух раз, можно считать, что он не жив и, что ему нужно оказывать помощь.

Только тогда вызывайте скорую.

По словам инструктора, когда человек без сознания и не дышит, ему нужно делать сердечно-легочную реанимацию.

Если же человек без сознания, но дышит, его надо перевернуть на бок в стабильное боковое положение, чтобы он не захлебнулся своими жидкостями, а также чтобы корень языка не перекрыл дыхательные пути.

Способ перевести человека в боковое положение:

Ближнюю руку без сознания нужно поднять вверх, дальнюю руку положить на щеку, шею и так придерживать ее.

Согнуть ногу в колене – это наш рычаг, которым можно перевернуть даже очень большого человека. Ребенок может перевернуть взрослого.

Таким образом мы нажимаем на рычаг, переворачиваем человека.

Локоть должен быть на земле, колено – тоже.

Желательно, чтобы нога была опорой, чтобы человек не завалился на живот.

Далее контролируем дыхание. Если человек перестал дышать – переворачиваем его назад и проводим сердечно-легочную реанимацию.

Ранее, как писал УНИАН, Украинцам посоветовали, как не поддаться тревожности из-за возможного вторжения России.

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