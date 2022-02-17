Украинцам посоветовали не читать все подряд новости, а доверять лишь достоверным источникам информации.

Хотя паника относительно возможного вторжения России в Украину постепенно утихает, но стресс по этому поводу может не миновать быстро, однако есть несколько правил, как справиться с тревожностью.

Как говорится в сообщении Психологической поддержки в Телеграм-канале, с паникой прежде всего легко справиться благодаря работе. "Займите себя чем-нибудь. Например, наведите порядок в квартире", - посоветовали специалисты.

"Не идите туда, где собирается много людей. Ибо массовый психоз - вещь более страшная, чем обычная эмоциональность. Лучше пройдитесь по парку и сосредоточьтесь на хороших мыслях", - отмечается в сообщении.

Также стоит найти у себя в окружении спокойного человека, который сам не паникует и никого не накручивает.

Не надо забывать и о полезном питании, употреблять больше фруктов и овощей, ведь витамины помогут поддержать силы и здоровье.

"Не читайте все подряд. Пользуйтесь только проверенной или официальной информацией", - также посоветовали специалисты.

Но, если тревожность взяла верх, тогда стоит обратиться за помощью к профессионалам.

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