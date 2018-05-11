Что делать, если укусила ядовитая гадюка: рекомендации медиков

Укус гадюки редко приводит к смерти.

Медики предупреждают, что важнейшая помощь для человека, которого укусила ядовитая змея - медицинская и советуют как можно быстрее доставит пострадавшего в больницу.

В Минздраве отмечают, что Украина обеспечена антитоксином против змеиного яда .

В нашей существует три вида ядовитых змей, а также ужи, полозы, ящерицы, черепахи и другие пресмыкающиеся. Когда температура воздуха превышает средние показатели, их активность снижается, они становятся малоподвижными и вялыми, поэтому обычно люди получают укусы, если случайно наступают, садятся или ложатся на пресмыкающееся.

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Укус гадюки редко приводит к смерти. В то же время, если вас укусила змея стоит сразу обратиться за медицинской помощью, ведь укус может иметь тяжелые проявления и серьезные последствия. Особенно опасен он для детей, пожилых людей и людей с пониженным иммунитетом, подчеркивают медики.

Яд гадюки оказывает гемолитическое действие (вызывает разрушение красных кровяных телец крови) на человеческий организм. После укуса на пораженном месте наблюдается болезненный отек с множественными мелкими кровоизлияниями - геморрагиями. Яд быстро поражает жизненно важные системы организма человека: появляется общая слабость, давление сильно снижается, возникает головная боль, одышка, головокружение, отек тканей и воспаление лимфатических узлов.

В случае укуса старайтесь как можно быстрее попасть к врачу, чтобы получить необходимую помощь. Если транспортировка в больницу требует определенного времени, предоставьте домедицинскую помощь пострадавшему:

1. Сохраняйте спокойствие и следите, чтобы пострадавший меньше двигался.

2. Освободите пораженную часть тела от одежды, обуви, украшений и т.д.

3. На место укуса наложите стерильную повязку с антисептиком.

4. Дайте пострадавшему воду - при укусе змеи важно много пить.

5. Если есть аптечка, дайте пострадавшему 1-2 таблетки лекарств от аллергии.

6. При транспортировке положите пораженную конечность на повышение.

7. Если есть такая возможность, приложите к ране лед, обернутый в ткань.

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Чего не стоит делать при укусе змеи:

• не пытайтесь обрабатывать рану дополнительно;

• не прижигайте рану;

• не кладите жгут;

• не высасывайте яд: таким образом вероятность заражения увеличивается, к тому же опасности подвергается и человек, у которого яд оказалась во рту: о тсасывать яд можно только в том случае, если в ближайшие часы невозможно получить медицинскую помощь;