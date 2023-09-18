Среди тех, кому особенно рекомендуют вакцинироваться, беременные женщины, люди старше 60 лет и другие категории населения.

В сезоне 2023-2024, согласно прогнозу ВОЗ, будут циркулировать четыре штамма вирусов гриппа. Об этом заявили во Львовском областном центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины.

Как говорится в сообщении, в новом эпидсезоне будут использовать четырехвалентные вакцины против гриппа. В их состав войдут следующие штаммы:

вирус гриппа A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09;

вирус гриппа A/Darwin/9/2021 (H3N2);

вирус гриппа B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria);

вирус гриппа B/Phuket/3073/2013(линия B/Yamagata).

Также медики рассказали, кому особенно рекомендована вакцинация. К группам риска относятся люди в возрасте 60 лет и старше, дети от 6 месяцев, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями, а также люди из профессиональной группы риска (врачи, учителя, военные, продавцы и т. д.).

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Грипп в Украине: прогноз Минздрава на сезон

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что больших отличий в штаммах гриппа, которые будут циркулировать в нашей стране, от уже знакомых не ожидается. Это будут вирусы групп А и В. как и раньше, в Украине будут проводить вакцинацию населения, которая будет иметь "рекомендательный" характер – вакцины людям придется покупать самостоятельно через аптеки.

В то же время он отметил, что в категорию сезонных заболеваний перешел и COVID-19. Теперь он будет циркулировать на уровне гриппа и других респираторных заболеваний.

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