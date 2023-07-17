Случаи заражения кошачьих H5N1 фиксировали и раньше, но эта ситуация – уникальна.

Несколько кошек в Польше умерли от птичьего гриппа. Владельцев кошек и собак предупреждают об опасности и призывают держать животных дома, пишет Sky News.

В докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается, что протестировали 46 кошек и один каракал (дикий кот, иногда известный как пустынная рысь), 29 из них оказались положительными на H5N1 – подтип вируса гриппа A, который является крайне патогенным агентом и вызывает так называемый птичий грипп.

Одиннадцать кошек умерли, а еще 14, как сообщается, были усыплены из-за развития симптомов вируса, включая затрудненное дыхание и кровавую диарею.

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Случаи заражения кошачьих H5N1 документировали ранее. Обычно инфицированные контактировали с зараженными птицами или ели их мясо. Но этот отчет ВОЗ является первым, в котором обнаружено большое количество инфицированных кошек в большой географической зоне в пределах страны.

Считается, что заваженные кошки в Польше могли есть инфицированных птиц, контактировать с ними или окружающей средой, где они находялись, или потреблять пищу, зараженную вирусом. Помимо кошачьих, два работника птицеводства дали положительный результат на птичий грипп после контакта на инфицированной ферме. Однако пока нет сообщений о симптомах от тех, кто контактировал с H5N1-положительными кошками.

Люди в Польше в настоящее время оцениваются как группа низкого риска заражения вирусом, но владельцы кошек и те, кто контактирует с кошками, которые являются носителями болезни, определены как группа среднего риска.

Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов призвало людей держать своих домашних животных дома. Агентство также рекомендует избегать контакта домашних кошек и собак и, как правило, плотоядных домашних животных с мертвыми или больными животными.

Птичий грипп H5N1 - что нужно знать

Птичий грипп H5N1, известный как птичий грипп, возник у млекопитающих (от медведей до домашних кошек), он был обнаружен в 1996 году.

В 2021 году началась вспышка птичьего гриппа, охватившая птицефабрики и диких птиц. С тех пор в мире были зарегистрированы единичные случаи заражения людей, в том числе два летальных – в Китае и Великобритании.

Ранее в этом году в ВОЗ сообщила, что стоит подготовиться к изменению уровня риска заражения птичьим гриппом для людей – в сторону повышения.

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