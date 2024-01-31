Показатель заболеваемости как гриппом, так и коронавирусом почти на 7% выше эпидемического порога.

В 22 областях Украины зафиксирован интенсивный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, особенно среди детей до 17 лет. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

В эфире общенационального телемарафона он рассказал об эпидемиологической ситуации в стране с начала этого эпидсезона. "Почти на 7% больше того эпидемического порога, который был рассчитан для Украины. То есть, ситуация ухудшается. Уже сейчас в трех областях Украины – Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой превышение эпидемического порога высокого уровня. Это те области, где уже применяются определенные противоэпидемические меры. В пяти областях - это Винницкая, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черниговская, средний уровень. Другие регионы Украины, еще не имеющие эпидемического уровня, там ситуация пока стабильная", - рассказал о ситуации Кузин.

Он добавил, что с начала этого эпидсезона зарегистрированы 22 летальных случая в результате гриппа, преимущественно среди пожилых людей, у которых не было прививки против гриппа.

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Кузин отметил, что сейчас в большей части Украины циркулируют одновременно вирусы гриппа А и Б. "Из-за этого в подавляющем большинстве рост заболеваемости происходит именно среди детей до 17 лет. У детей грипп начинается внезапно, с резкого подъема температуры. Чаще всего среди симптоматики - кашель, затрудненное дыхание, выделение слизи, боль в горле, которые добавляются немного позже. Грипп протекает в тяжелой форме у детей, имеющих сопутствующие неинфекционные заболевания, в частности, сахарный диабет, бронхиальная астма или избыточный вес. Относительно общего течения болезни, этот эпидемиологический сезон не отличается какой - то особой клинической симптоматикой", - пояснил специалист.

Кроме того, по словам главного государственного санврача, в Украине было зарегистрировано более 130 тыс. случаев заболеваемости коронавирусом, в том числе с летальными последствиями. Кузин напомнил, что против коронавируса стоит сделать прививку.

Он отметил, что введение более жестких карантинных мер, в частности, в виде карантина в школах по всей Украине, пока не прогнозируется. Такие мероприятия, как карантины или продление каникул, по соответствующему представлению от главного санитарного врача области, уже активно внедряются в тех регионах страны, где есть резкий рост заболеваемости ОРВИ или превышение эпидемического порога. "Сказать так, что у нас сейчас есть основания для того, чтобы эту ситуацию квалифицировать, как чрезвычайную национального уровня, то пока нет. Пока этот сценарий не рассматривается", - акцентировал Кузин.

Также главный государственный санитарный врач рассказал об эпидемиологической ситуации с корью в Украине, учитывая недавно зафиксированный случай заболевания в Одесской области. "Ситуация в Одессе сейчас характеризуется таким образом, что на прошлой неделе у двух детей из одной семьи были подтверждены случаи кори. Но, они не были привиты против этого инфекционного заболевания, прибыли из Румынии, где находились в течение 3-х месяцев. На сегодня эти дети уже выписаны из больницы и находятся в удовлетворительном состоянии. Было проведено эпидрасследование в отношении контактных лиц и сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия. Ситуация контролируемая, а Одесский областной центр контроля и профилактики болезней сейчас применяет все необходимые профилактические противоэпидемические меры", - пояснил Кузин.

Он добавил, что Украина имеет достаточный уровень обеспеченности вакциной против кори, в частности, комплексно сочетанной вакциной против кори, паратита и краснухи. "Этих запасов нам хватит как минимум до сентября 2024 года. Таким образом, дети которые пропустили эту прививку или не успели вакцинироваться в прошлом году, должны сделать это сейчас. Дефицита вакцины не ощущается", - констатировал Кузин.

Ситуация с гриппом и ОРВИ в Украине

Украина находится в эпидемическом сезоне заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По состоянию на январь 2024 года в Украине было зарегистрировано несколько случаев новой мутации коронавируса "Дженни", который является одной из вариаций штамма коронавируса "Омикрон". В сентябре 2023 года в США впервые был обнаружен этот субвариант коронавируса, впоследствии в других странах мира, в частности Индии, Китае, Британии.

В конце 2023 года в Министерстве здравоохранения информировали, что за год в Украине корью заболели впятеро больше людей, чем в 2022 году. Отмечалось, что во всем мире ситуация с корью остается очень напряженной, а 5 декабря прошлого года в Румынии была объявлена эпидемия кори.

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