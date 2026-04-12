Определенные виды орехов могут благоприятно повлиять на состояние здоровья.

Диетологи говорят о пользе орехов для здоровья. Благодаря недавним исследованиям стало ясно, что сжигает холестерин лучше всего именно грецкий орех, хотя не только он существенно влияет на состояние здоровья. Рассказываем, какие еще есть нужные организму орехи - польза и норма употребления.

Как снизить уровень холестерина с помощью еды - какие орехи употреблять

Люди, которые регулярно будут есть определенные виды орехов, могут помочь своему организму снизить уровень "плохого" холестерина и укрепить сердце - об этом сообщает издание Very Well Health. Несмотря на то, что холестерин необходим, его переизбыток может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний - это доказали ученые Американской кардиологической ассоциации, и некоторые орехи помогают избежать такого исхода.

Грецкие орехи

Первый вариант, как снизить уровень холестерина в крови - добавить в свой рацион грецкие орехи. По данным Министерства сельского хозяйства США, этот продукт богат полиненасыщенными жирными кислотами и растворимой клетчаткой. Такие вещества не только регулируют уровень холестерина, но и укрепляют клетки.

Миндаль

Немногие люди постоянно едят орехи миндаль - польза их, тем не менее, неоспорима. Как и грецкие, такие орехи содержат жиры и фитостеролы. Оба этих вещества влияют на уровень холестерина и понижают его. Для ощутимого результата, согласно исследованиям, необходимо каждый день употреблять 45 граммов миндаля.

Фундук

В ста граммах фундука содержится до 10 граммов клетчатки, что превращает этот орех в настоящий суперфуд. Исследование, проведенное учеными, доказало, что у людей, которые регулярно употребляют фундук, уровень "плохого" холестерина был в разы ниже, чем у тех, кто этого не делает.

Пекан

Необычный для нашей страны орех, однако за границей пользуется сумасшедшей популярностью - его едят как самостоятельный продукт, а также добавляют в выпечку. Врачи выяснили, что для снижения уровня холестерина также нужно постоянно есть пекан и приобрести такую пищевую привычку.

Фисташки

Несмотря на то, что фисташки - это семена, их часто относят именно к орехам. И как их ни назови, регулярное употребление фисташек - еще один хороший способ, как понизить уровень холестерина.

Арахис

Арахис, строго говоря, тоже не орех. Арахис - это бобовая культура, как горох и фасоль, однако людям привычнее называть ее орехом. В материале Very Well Health сказано, что арахис богат фитостеролами, которые помогают организму избегать усвоения холестерина из пищи.

Кешью

По данным Министерства сельского хозяйства США, употребление кешью в качестве перекуса может помочь заметно снизить уровень "плохого" холестерина, однако специалисты признаются, что дополнительные исследования все же нужны.

Макадамия

Насчет макадамии ученые уверены абсолютно - по их мнению, люди, которые ввели в свой рацион этот орех, реже жаловались на уровень холестерина и плохое самочувствие, чем те, у кого такой пищевой привычки не было.

Вас также могут заинтересовать новости: