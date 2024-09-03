Около 80% людей при заражении этим вирусом не имеют симптомов.

Горячка Западного Нила не передается от человека к человеку, опасность представляют укусы комаров, которые переносят это заболевание.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий. Он подчеркнул, что больной горячкой Западного Нила не заразен для других. "Вирус передается через укусы комаров... Можно сравнить... с малярией... То есть малярией вы не можете заразиться от человека, а только через укус комара", - пояснил он.

Кроме того, эксперт отметил, что большинство случаев горячки Западного Нила протекают без симптомов. "Около 80% при заражении вирусом Западного Нила не имеют симптомов. То есть вообще не страдают", - сказал Лапий.

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В то же время среди тех, у кого развивается клиника в виде симптомов, характерных для простуды, высокая температура, гриппоподобные симптомы, опасными являются проявления в виде поражения нервной системы, в частности, мозга.

На уточнение относительно переноса заболевания комарами, иммунолог отметил, что комары кусают не только людей, но и птиц. Так, Лапий не исключил, что появление горячки Западного Нила в Украине может быть связано с перелетными птицами. И заметил, что эта болезнь в нашей стране уже встречалась ранее.

На вопрос, может ли горячки Западного Нила стать вторым COVID-19, Лапий заметил, что вряд ли. "О ковиде мы говорим, в первую очередь, с точки зрения пандемии. Здесь не приходится говорить о пандемии...", - отметил иммунолог.

На уточнение, не может ли быть каких-то ограничений, эксперт пояснил, что делать этого нет смысла. "То есть здесь маски абсолютно не имеют значения", - сказал Лапий.

Горячка Западного Нила в Украине

В Киеве от горячки Западного Нила умерли три человека из 17 инфицированных, которые имели подтвержденный диагноз.

В комментарии УНИАН врач Тарас Жиравецкий рассказал, что поскольку симптомы горячки подобны симптомам острой респираторной вирусной инфекции, а у нас продолжается пандемия коронавируса с новым штаммом "Флирт", то для диагностики лучше сделать быстрый тест: "Если тест положительный на ковид, тогда у вас ковид и не паниковать, что у вас - горячка Западного Нила".

Он также отметил, что со снижением температуры воздуха комары исчезают и опасность этой горячки снижается почти до нуля.

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