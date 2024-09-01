'Тихая пандемия': из-за войны в Украине развиваются супербактерии, которые не боятся антибиотиков, - The Sunday Times

Ученые во всем мире обеспокоены этой тенденцией и призывают искать пути противостояния угрозам на международном уровне.

Война в Украине углубила развитие мутировавших супербактерий, которые могут противостоять антибиотикам. Врачи говорят, что случай солдата, которому ампутировали ногу из-за того, что антибиотики не могли вылечить его инфекцию, является признаком растущего кризиса, пишет The Sunday Times.

Врачей сначала больше всего волновали большие осколочные ранения 35-летнего воина, но эти травмы быстро залечили в больнице Святого Георгия на юге Лондона. Впрочем, появилась большая проблема - в глубине взрывных ран на левой ноге проникла бактериальная инфекция.

Сочетание пяти различных антибиотиков не смогло убить бактерии. В связи с тем, что рана все еще гноилась, они изменили схему лечения, чтобы попробовать четыре других препарата, включая колистин, "верхний" антибиотик с сильными побочными эффектами, зарезервированный для случаев, когда ничто другое не действует. Но они также имели ограниченное влияние.

Видео дня

Десятилетиями врачи предупреждали об антиутопическом будущем, в котором антибиотики станут бесполезными. Чтобы спасти жизнь солдата от мутировавших супербактерий, пришлось ампутировать ногу по колено.

Доктор Люк Мур, консультант по инфекционным заболеваниям больницы Челси и Вестминстера, которого вызвали для помощи в лечении солдата, описал антимикробную резистентность - известную как AMR - как "тихую пандемию".

Если бактерии будут продолжать развиваться, это поставит под угрозу даже обычную медицинскую помощь. Банальное удаление миндалин у ребенка будет угрожать его жизни.

"Если мы не раскрошим этот орех, это угрожает всему остальному, что мы делаем. Это угрожает нашей способности выполнять простые хирургические операции; это угрожает нашей способности предоставлять химиотерапию больным раком", - сказал Мур.

Начинается новая битва, чтобы предотвратить этот ужасный исход. Мировые лидеры, которые в этом месяце собираются на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, будут пытаться достичь соглашения по предотвращению угрозы супербактерии.

Дама Салли Дэвис, бывший главный врач Великобритании, а ныне специальный посланник по вопросам антимикробной резистентности, сказала: "Нам нужно перейти от разговоров об этом к действиям".

Новое поле битвы

Описанный выше инцидент не был единичным случаем. Подобные сообщения поступили из Норвегии, Нидерландов и Германии, где больницы также оказывали медицинскую помощь солдатам из Украины.

Кристиан Рисбек, профессор клинической бактериологии Лундского университета в Швеции, в прошлом году провел исследование, в котором проверил образцы 141 пациента, которые лечатся в украинских больницах.

"Я никогда не видел такого сопротивления. Это было худшее, что я видел. Это очень, очень устойчивые бактерии", - сказал он.

В девяти образцах, которые он протестировал, бактерии были устойчивы к каждому доступному антибиотику.

Украина стала последней линией фронта против войны с супербактериями. И это касается не только солдат. Восемь образцов в исследовании были от новорожденных младенцев с пневмонией.

"Все пациенты - солдаты и гражданские - попадают в больницы вблизи боевых действий. Это полный хаос, и все перемешаны", - сказал Рисбек.

В таких условиях супербактерии процветают. Солдат объездил четыре украинские больницы: в одной из них он подхватил бактерии, из-за которых потерял ногу.

"Инфицирование бактериями, которые тяжелее всего поддаются лечению, происходит не у рва на поле боя, это почти всегда в медицинских учреждениях", - сказал Мур.

Танцевальные гены

Ученый Александр Флеминг, чье открытие в 1928 году пенициллина изменило медицину, первым предупредил о фундаментальной слабости антибиотиков. Принимая Нобелевскую премию за свое открытие в 1945 году, он сказал: "Существует опасность, что несведущий человек может легко принять себе недостаточную дозу и, подвергая свои микробы несмертельному количеству препарата, сделать их устойчивыми".

Почти столетие антибиотики были основой современной медицины. Но чем больше антибиотиков выделяется, тем быстрее микробы эволюционируют, чтобы противостоять им.

"Как только вы начинаете использовать большое количество антибиотиков, бактерии сильнее селективно вырабатывают резистентность. Это случай естественного отбора. Но у бактерий есть особая хитрость, которая помогает им развиваться - они могут менять гены другими штаммами. Плазмиды - это маленькие кольцевые фрагменты ДНК, которые могут прыгать между бактериями и таким образом перемещать гены устойчивости от одного вида к другому", - сказал Крейг Маклин, профессор эволюции и микробиологии в Оксфордском университете.

В больницах, где пациенты со многими инфекциями сосредоточены в одном месте, существует особая угроза, когда эти танцевальные генетические особенности меняются между микробами.

"Если нет надлежащих процедур инфекционного контроля, вы получите идеальный шторм - смешивание бактерий, что позволяет обмениваться генами, и большое использование антибиотиков создает сильное селективное давление для устойчивости", - сказал Маклин.

Ползучая угроза

В 2014 году правительственный обзор под руководством лорда О'Нила из Гэтли прогнозировал, что устойчивые супербактерии будут убивать десять миллионов человек в год во всем мире к 2050 году. Но этот ползучий ужас ближе, чем мы думали. Исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet в 2022 году, показало, что в 2019 году было 4,95 миллиона смертей, связанных с устойчивыми к лекарствам бактериальными инфекциями, из которых 1,27 миллиона были непосредственно связаны с супербактериями.

Доктор Колин Браун, заместитель директора по антимикробной резистентности в Агентстве здравоохранения Великобритании, сказал: "Цифры будут только расти и расти и расти. Это не проблема будущего - это проблема здесь и сейчас".

И это не только кризис зон боевых действий и дальних земель. В 2022 году в Британии более 58 000 человек заразились инфекцией, устойчивой к антибиотикам, что на 4 процента больше, чем годом ранее. Ежегодно в стране от таких инфекций умирает почти 8000 человек.

92-летняя Эсме Харрис из Солихалла вблизи Бирмингема уязвима к легочным инфекциям из-за генетического дефекта, который называется дефицитом альфа-1 антитрипсина. Но ее состояние можно было контролировать, пока она не заразилась неприятной супербактерией под названием псевдомонас. Амоксициллин - антибиотик, который она обычно использовала для купирования любой инфекции - перестал действовать. В период с марта 2020 года по ноябрь 2022 года ее девять раз госпитализировали.

Каждый раз, когда ее доставляли в больницу скорой помощи, врачам приходилось использовать метод проб и ошибок, поочередно применяя разные антибиотики, чтобы увидеть, что сработает. В апреле 2022 года она едва не умерла, поскольку лекарство за лекарством не давали результатов.

"Она не была готова умереть. Несмотря на 89 лет, она умоляла консультанта спасти ее", - рассказала дочь женщины.

В конце концов Харрис выдержала, и врачи назначили ей стандартный антибиотик под названием азитромицин, который сейчас действует. Но в какой-то момент и этот препарат млже перестать работать.

Поиск решения

Несмотря на серьезность угрозы, количество рецептов на антибиотики в Великобритании выросло в течение последних трех лет подряд. Из рецептов, выписанных врачами общей практики, примерно пятая часть назначается для лечения болезней, против которых лекарства не будут эффективными.

Проблема усугубляется тем фактом, что с 1980-х годов не было открыто новых классов антибиотиков. И немногие фармацевтические компании пытаются сделать это, зная, что если они выведут его на рынок, его использование будет ограничено из-за страха снова развиться устойчивость. Другие решения существуют.

"Мы проводим испытания в Бристоле, направленные на оптовую смену антибиотиков, которые мы предоставляем в рамках первичной медицинской помощи при инфекциях мочевыводящих путей. Мы хотим увидеть, может ли использование альтернативного антибиотика с другим протоколом резистентности снизить ее", - сказал Браун.

Дэвис была в авангарде борьбы с этой проблемой как в Великобритании, так и на международном уровне. Один из ключевых аспектов проблемы, по ее словам, заключается в том, что врачи общей практики часто не знают, есть ли у больного ребенка вирус, против которого антибиотики бесполезны, или бактериальная инфекция, против которой они могут быть быстро эффективными.

Профессор хочет новых международных соглашений по использованию антибиотиков и создания новой научной группы по образцу Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

На последнем заседании ООН на высоком уровне по антимикробной устойчивости в 2016 году были большие надежды на прорыв.

"Это повысило осведомленность, но на самом деле не вызвало столько действий, на которые я, возможно, наивно, надеялся. На этот раз мы возвращаемся с треском на эту новую встречу, и нас очень сильно поддерживают политики", - сказала Дэвис.

Цели переговоров сосредоточены на создании новых дипломатических учреждений. Но без международного соглашения настоящие цели - сокращение использования существующих антибиотиков во всем мире и разработка новых - были бы невозможны.

Джон-Арне Роттинген, исполнительный директор Wellcome Trust, который также участвует в переговорах, сказал: "Нам нужно установить глобальную цель, цель фактического уменьшения проблемы, чтобы страны могли отвечать за прогресс".

Для Мура, врача из Лондона, эти глобальные встречи жизненно важны. "Нам нужно учиться на своих ошибках, делиться этим знанием и двигаться вместе на международном уровне. Потому что это следующая угроза современному здравоохранению", - сказал он.

Устойчивость к восприятию антибиотиков

Устойчивость к антибиотикам является одной из самых больших угроз для здоровья людей. Например, в 2019 году из-за устойчивости к антибиотикам погибли около 1,27 млн человек. По данным ООН, если ситуация в корне не изменится, к 2050 году из-за этого может умереть до 10 млн человек.

Вас также могут заинтересовать новости: