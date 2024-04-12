Когда дело доходит до напитков для поддержания кровяного давления, чай станет отличным выбором.

Высокое кровяное давление, также называемое гипертонией, возникает, когда поток крови слишком сильно давит на сосуды. Высокое кровяное давление может повредить кровеносные сосуды и органы.

Чтобы снизить кровяное давление, важно, что вы едите и пьете. В этом плане особое внимание уделяется овощам, фруктам, цельнозерновым продуктам, нежирному белку и нежирным молочным продуктам, при этом ограничивается соль, красное мясо, сладости и продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, пишет Eatingwell.

Когда дело доходит до напитков для поддержания кровяного давления, чай станет отличным выбором.

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Чай №1 для снижения высокого кровяного давления

Среди всех разновидностей чая именно зеленый имеет наибольшее количество клинических данных, свидетельствующих о том, что его регулярное употребление улучшает кровяное давление. Это делает его лучшим напитком от гипертонии. Метаанализ, оценивающий влияние зеленого чая, показал, что он действительно снижает высокое кровяное давление.

Зеленый чай содержит катехины, тип антиоксиданта, который может улучшить функцию кровеносных сосудов и улучшить здоровье сердца. Исследователи отмечают, что они могут добиться этого, предотвращая сужение артерий, улучшая выработку оксида азота (который расширяет кровеносные сосуды) и уменьшая окислительный стресс и воспаление.

Кроме того, умеренное количество кофеина, содержащегося в чае, может стимулировать кратковременное увеличение кровотока, что потенциально способствует улучшению общего состояния сердечно-сосудистой системы.

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