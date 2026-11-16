Какое давление считается нормальным: появились новые рекомендации

Новые нормы основаны на новейших научных данных и технологиях.

Международное общество гипертонии обнародовало новые рекомендации, в которых уточнило нормы относительно того, какое артериальное давление следует считать нормальным. Новая версия 2026 года содержит существенные изменения по сравнению с версией, опубликованной в 2020 году, которые основаны на новейших научных данных и технологиях.

Как пишет rynekzdrowia.pl, теперь термин "повышенное артериальное давление" применяется, в частности, к показателям систолического артериального давления в диапазоне 130–139 мм рт. ст. и/или диастолического артериального давления 80–89 мм рт. ст. (при измерении в клинических условиях). При измерении в домашних условиях (среднее значение за 7 дней) повышенным считается давление, начиная с 130–135 на 80–85 мм рт. ст.

При этом отмечается, что такой уровень является отклонением от нормы, требует внимания врачей и соответствующего лечения.

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Лечение рекомендуется большинству лиц с подтвержденным повышенным артериальным давлением (130–139/80–89 мм рт. ст.) с целью достижения целевого артериального давления <130/80 мм рт. ст., измеренного с помощью клинического мониторинга артериального давления, домашнего мониторинга артериального давления или дневного амбулаторного мониторинга артериального давления.

Также рекомендуются новые фармакологические варианты лечения, включая ингибиторы альдостеронсинтазы, антагонисты рецепторов эндотелина и нестероидные антагонисты минералокортикоидных рецепторов (оптимальный уход).

В отдельных случаях следует рассмотреть возможность денервации почек, которую проводят специализированные центры (оптимальный уход).

Ранее новое клиническое исследование показало, что приседания у стены или планка всего один раз в неделю могут помочь снизить артериальное давление и поддерживать его на более низком уровне.

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