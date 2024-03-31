Помидоры могут быть полезны для кровяного давления человека. Именно они содержат особые питательные вещества, которые могут поддерживать кровяное давление на здоровом уровне.
Национальные институты здравоохранения советуют людям с высоким кровяным давлением потреблять продукты, в которых вдвое больше калия по сравнению с натрием. В помидоре содержится 292 миллиграмма калия и всего 6,15 миллиграмма натрия. Помидоры также помогут поддерживать гидробаланс, поскольку они на 94% состоят из воды, пишет Healthdigest.
Исследование 2023 года показало, что среди более чем 7 тыс. человек в возрасте от 55 до 80 лет с высоким кровяным давлением, которые ели больше помидоров, было более низкое диастолическое кровяное давление. Также у людей со слегка повышенным кровяным давлением наблюдалась его нормализация, если они ели умеренное количество томатов.
У тех, кто ел более 110 граммов помидоров в день (около большого помидора), риск развития высокого кровяного давления был на 36% ниже, чем у тех, кто ел менее 44 граммов в день.
Ликопин в помидорах — это мощный каротиноид, антиоксидантная сила которого в 10 раз выше, чем у витамина Е. Возможно, именно ликопин является ключом к снижению артериального давления без лекарств. Согласно обзору, добавки ликопина могут снизить систолическое артериальное давление в среднем на 2,63 пункта. Ликопин лучше всего действует на людей, у которых уже есть высокое кровяное давление, особенно если они принимают 15 миллиграммов ликопина в течение двух мсяцев.
Также ликопин и бета-каротин в помидорах могут помочь организму бороться с раком, предотвращая повреждение клеток, вызванное окислительным стрессом. Антиоксиданты в томатах также прерывают сигнальные пути, вызывающие развитие рака. Организм лучше усваивает борющийся с раком ликопин, если помидоры замочить в оливковом масле, а затем нагреть.
Витамин С, каротиноиды и флавоноиды в помидорах также могут защитить мозг от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. В сочетании с лекарствами от диабета ликопин помидоров может помочь контролировать уровень глюкозы в крови.
Вы также можете улучшить микробиом кишечника, употребляя помидоры каждый день, поскольку они увеличивают количество полезных бактерий в кишечнике и уменьшают воспаление.
А спортсмены могут наслаждаться томатным соком и другими томатными продуктами, чтобы помочь организму восстановиться после окислительного стресса, связанного с тяжелыми тренировками.
Другие новости о пользе помидоров
Помидоры в целом полезны для здоровья, но они также помогают контролировать уровень сахара в крови. Сырые помидоры помогут контролировать уровень сахара в крови благодаря их низкому гликемическому индексу и высокому содержанию клетчатки. Клетчатка помогает замедлить всасывание сахаров и улучшает чувствительность к инсулину. Помидоры содержат такие соединения, как ликопин, которые могут оказывать благотворное влияние на резистентность к инсулину.