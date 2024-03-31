Специалисты отметили, что помидоры благотворно влияют не только на кровяное давление.

Помидоры могут быть полезны для кровяного давления человека. Именно они содержат особые питательные вещества, которые могут поддерживать кровяное давление на здоровом уровне.

Национальные институты здравоохранения советуют людям с высоким кровяным давлением потреблять продукты, в которых вдвое больше калия по сравнению с натрием. В помидоре содержится 292 миллиграмма калия и всего 6,15 миллиграмма натрия. Помидоры также помогут поддерживать гидробаланс, поскольку они на 94% состоят из воды, пишет Healthdigest.

Исследование 2023 года показало, что среди более чем 7 тыс. человек в возрасте от 55 до 80 лет с высоким кровяным давлением, которые ели больше помидоров, было более низкое диастолическое кровяное давление. Также у людей со слегка повышенным кровяным давлением наблюдалась его нормализация, если они ели умеренное количество томатов.

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У тех, кто ел более 110 граммов помидоров в день (около большого помидора), риск развития высокого кровяного давления был на 36% ниже, чем у тех, кто ел менее 44 граммов в день.

Ликопин в помидорах — это мощный каротиноид, антиоксидантная сила которого в 10 раз выше, чем у витамина Е. Возможно, именно ликопин является ключом к снижению артериального давления без лекарств. Согласно обзору, добавки ликопина могут снизить систолическое артериальное давление в среднем на 2,63 пункта. Ликопин лучше всего действует на людей, у которых уже есть высокое кровяное давление, особенно если они принимают 15 миллиграммов ликопина в течение двух мсяцев.

Также ликопин и бета-каротин в помидорах могут помочь организму бороться с раком, предотвращая повреждение клеток, вызванное окислительным стрессом. Антиоксиданты в томатах также прерывают сигнальные пути, вызывающие развитие рака. Организм лучше усваивает борющийся с раком ликопин, если помидоры замочить в оливковом масле, а затем нагреть.

Витамин С, каротиноиды и флавоноиды в помидорах также могут защитить мозг от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. В сочетании с лекарствами от диабета ликопин помидоров может помочь контролировать уровень глюкозы в крови.

Вы также можете улучшить микробиом кишечника, употребляя помидоры каждый день, поскольку они увеличивают количество полезных бактерий в кишечнике и уменьшают воспаление.

А спортсмены могут наслаждаться томатным соком и другими томатными продуктами, чтобы помочь организму восстановиться после окислительного стресса, связанного с тяжелыми тренировками.

Другие новости о пользе помидоров

Помидоры в целом полезны для здоровья, но они также помогают контролировать уровень сахара в крови. Сырые помидоры помогут контролировать уровень сахара в крови благодаря их низкому гликемическому индексу и высокому содержанию клетчатки. Клетчатка помогает замедлить всасывание сахаров и улучшает чувствительность к инсулину. Помидоры содержат такие соединения, как ликопин, которые могут оказывать благотворное влияние на резистентность к инсулину.

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