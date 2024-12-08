Многие женщины пьют витамин Д в таблетках.

Витамин Д один из самых популярных - многие женщины, особенно после 40 лет, пьют его регулярно, чтобы поддерживать правильное функционирование организма. Врач-гастроэнтеролог в комментарии УНИАН объяснил, что такое витамин Д - для чего он нужен и как правильно принимать.

Ранее он рассказывал, кому необходимо пить витамин B12.

Какую роль выполняет витамин Д

Врач гастроэнтеролог Станислав Кравчук объяснил, что витамин Д - это гормоноподобное вещество, которое образуется в коже под воздействием ультрафиолета из производных холестерола (компонент клеточных мембран и предшественник стероидных гормонов и желчных кислот). Это уникальный витамин, поскольку он один из немногих, которые могут образовываться именно в организме человека.

Видео дня

Основная исследованная функция витамина Д - это участие в обмене кальция и фосфора. То есть с помощью этого витамина наш организм может усваивать кальций из кишечника и регулировать его выделение почками.

Как влияет витамин Д на организм женщин

По словам эксперта, женский организм в контексте витамина Д не особо отличается от мужского. Но есть важный нюанс - у женщин после менопаузы из-за низкого уровня эстрогенов (гормоны) организм активнее теряет кальций. Потеря кальция вызывает остеопороз (во время этого заболевания в костной ткани уменьшается содержание кальция), кости становятся более хрупкими, что может привести к переломам.

Именно поэтому женщинам после менопаузы важно следить, на каком уровне находится витамин D, обращаться к врачам, поскольку, возможно, им нужно будет употреблять более высокие дозы этого витамина и кальция, чем профилактические.

Как проявляется нехватка витамина Д у женщин - симптомы

Кравчук говорит, что специфических признаков недостатка витамина Д в организме, которые можно легко заметить, нет. На серьезную нехватку этого витамина может указывать нарушение обмена кальция. Дефицит витамина Д может быть у людей, которые входят в одну из таких групп риска:

Люди, которые имеют ожирение.

Пациенты с хроническими болезнями, которые часто находятся на лечении.

Лица с сахарным диабетом.

Люди пожилого возраста.

Если человек редко появляется на улице в первой половине дня и живет в городе, где много смога.

Именно таким людям, советует врач, следует делать анализы для выявления уровня витамина Д в организме и принимать таблетки в профилактических или лечебных целях.

В каких продуктах содержится витамин Д и что лучше - еда или таблетки

Присутствует витамин Д, в первую очередь, в продуктах животного происхождения - в молочных продуктах, мясе, рыбе:

К примеру, чтобы закрыть суточную потребность витамина Д, надо съесть добрых пол килограмма лосося

Именно поэтому эксперт отмечает, что с пищей очень трудно получить необходимую для организма дневную норму этого витамина: Это причина, по которой большинство людей пьют витамин в таблетках.

При этом, Кравчук говорит, что среднестатистические украинцы, то есть те, которые не входят в одну из групп риска, могут с профилактической целью принимать таблетки. Норма витамина Д в таком случае - 600-1000 МЕ в день в зависимости от возраста:

от 18 до 45 лет допустимая профилактическая доза составляет 600-800 МЕ;

для людей старшего возраста - 800-1000 МЕ.

Самостоятельно нельзя назначать себе высокие дозы витамина Д, поскольку возможен гипервитаминоз. Пациентам без назначения врача не стоит принимать дозы, превышающие 2 000 МЕ.

Поскольку витамин Д жирорастворимый, то его избыток в организме человека возможен. Если употреблять большие дозы этого витамина, то может возникнуть патологический гипервитаминоз. Получить такую проблему можно, если принимать в сутки более 4 000 МЕ - тогда действительно возможен переизбыток витамина Д.

Можно ли совмещать витамин Д с другими таблетками

Кравчук говорит, что витамин D совместим с другими витаминами, но он может взаимодействовать с определенными лекарствами, поэтому людям, которые принимают другие препараты, стоит советоваться с врачом.

Людей, которым такой витамин употреблять совсем нельзя, нет. Есть пациенты, у которых в кишечнике все плохо усваивается, и даже им можно принимать витамин Д, просто им приписывают очень большие дозы.

Вас также могут заинтересовать новости: