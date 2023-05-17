В перечне большое количество недугов, которые являются вызванными нечеловеческими условиями боев.

Украинские военные на передовой выполняют задачи в тяжелых условиях, что нередко приводит к ухудшение здоровья бойцов. Эксперты в области здравоохранения рассказали для "Украинской правды", какие именно болезни являются распространены на фронте.

Солдаты на "нуле" преимущественно страдают от заболеваний, связанных с кожей, опорно-двигательным аппаратом, кишечно-желудочным трактом, сердечно-сосудистой системой, легкими и зубами. Активные боевые действия вызывают ограничение доступа к средствам гигиены, провоцируют обморожение или перегрев на солнце.

Одним из основных недугов украинских военных является траншейная стопа. Во время этого заболевания нога человека выглядит, как руки прачки. Это состояние возникает во время пребывания ноги в очень влажной и холодной среде (температура 0-16 °C) в течение долгого периода времени (более 10-16 часов) без соблюдения элементарной гигиены. Также винить можно и неудобную обувь или отсутствие сменных носков.

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"При недуге у больного повреждается кожа, поэтому уменьшается ее защитная функция. Это может позже привести к образованию ран, инфекционным поражениям и плохому заживлению", – отмечает ортопед-травматолог Виктор Кирейко.

В таких случаях, как отмечают медицинские эксперты, стоит не накладывать антисептик на саму рану, чтобы не вызвать химических ожогов. Также ненужно использовать мази, кремы, мел, зубной порошок, зубную пасту и другие народные методы. Это может повредить кожу и привести к осложнениям. Кроме этого согревание слишком горячей водой, открытым предметом или другими средствами запрещено во избежание возможности получения ожогов.

Алгоритм действий при возникновении симптомов недуга:

снять обувь и носки;

тщательно вымыть ноги;

согреть ноги в теплой воде, температура которой 39°-43°С в течение 5 минут;

тщательно просушить кожу полотенцем;

во время сна желательно не надевать носки, а ноги расположить так, чтобы стопы были расположены выше туловища;

также стоит следить за тем, чтобы избежать симптомов переохлаждения всего тела.

Кроме этого распространенным недугом среди военных являются проблемы с позвоночником – люмбоишиалгия. Это определение болезни, когда поражается позвоночник из-за ношения бронежилета и боевых комплектов.

"Это вертикальная нагрузка на плечи солдата. При нестабильности в поясничном или грудном отделе начинаются определенные смещения, там появляется боль. Вот это очень частая причина, почему военные обращаются за медицинской помощью", - говорит врач-инфекционист Максим Краснов

Хирург-лейтенант НГУ Богдан Журавель отмечает, что боли в спине это очень распространенный случай среди военных.

"Боли в спине занимают первое место среди военных. Это хронические заболевания, с которыми очень трудно что-то сделать. Практически у всех бойцов, которым за 40 лет, есть определенные искривления в позвоночнике, которые и вызывают дискомфорт", - добавляет Журавель.

Из-за отсутствия нормального доступа к еде и большого количества энергетических напитков распространенной проблемой бойцов является гастрит. Увеличивают проблемы с кишечно-желудочным трактом употребление медикаментов, в том числе и обезболивающих, которые далеко не являются редкостью на фронте.

Как сообщает Максим Краснов, многие военные после приезда с передовой получат диагноз острый бронхит с различными клиническими проявлениями и тяжестью. Военные постоянно кашляют.

Причин такого состояния являются курение, респираторные инфекции, пыль, различные агрессивные химические факторы, которые возникают при сгорании пороха, взрывчатки, фосфора или других химических веществ.

"Предполагаю, что после войны у нас станет больше случаев рака легких. Поскольку у нас сейчас очень серьезная проблема с разрушением домов, которые возводили в 50-60 годах. Тогда для утепления широко использовали асбест. Сейчас его остатки попадают в пыль и почву в местах интенсивных боев", – отмечает инфекционист.

Часто проблемой является гипертония. Военные никогда до этого не обращались с данной проблемой к врачу, однако болезнь стала прогрессировать на фронте. Если не заниматься коррекцией давления, не обращать внимание на эти все проблемы, то в дальнейшем заболевание может прогрессировать и привести к гипертонической болезни.

"Иногда мы также, к сожалению, сталкиваемся и с инфарктами. Бывает такое, что военных привозят с позиции с острым кардиогенным синдромом, то есть острым проявлением ишемической атаки, который сопровождается сильной болью в сердце", – отмечает медик.

Также военные имеют проблемы с грибком, герпесом, вросшим ногтем, мозолями, а также у них есть склонность к инфекциям. Все это связано с отсутствием надлежащей гигиены в условиях боевых действий и общих привычных условий жизни человека.

Война и здоровье: что известно

Кабмин предоставил разрешение создавать ВЛК при гражданских заведениях здравоохранения.такой шаг был оформлен для усиления возможностей военно-врачебных комиссий.

В Минздраве сообщили, что около 15 миллионам украинцев нужна психологическая помощь через военные действия на территории страны. Речь идет не только о военнослужащих, но и обо всех слоях гражданской жизни.

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