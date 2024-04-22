Бобовые культуры обладают многими полезными свойствами для организма.

Фасоль и бобовые - это продукты, в составе которых содержится большое количество растительного белка, клетчатки, витаминов и минералов. Кроме того, некоторые бобовые культуры способны даже понизить уровень сахара в крови. Узнайте, какие именно бобы нужно есть каждый день - из них можно даже приготовить вкусный хумус!

Самые полезные бобовые - список

Польза бобовых для организма очевидна - кроме того, что такие продукты имеют в своем составе много клетчатки, витаминов, минералов и белка, при регулярном употреблении они влияют на уровень холестерина, снижая его. Польза бобовых для организма проявляется и в случае с людьми, у которых диагностирован сахарный диабет - бобовые снижают уровень сахара в крови.

Издание healthline перечислило, какие бобовые лучше всего употреблять в пищу регулярно:

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Нут

Первый в списке бобовых культур - Фасоль гарбанзо или нут - польза его заключается в высоком содержании клетчатки и белка. Нут особенно полезен для снижения уровня сахара в крови после еды и повышения чувствительности к инсулину. Поскольку нут богат клетчаткой и полезными растительными соединениями, его употребление также может помочь улучшить здоровье кишечника.

Чечевица

Вторая по счету чечевица - польза от нее скрывается, в основном, в большом количестве растительного белка и железа. Добавление чечевицы в пищу для увеличения потребления железа может быть особенно полезно для веганов и вегетарианцев, поскольку они могут подвергаться повышенному риску железодефицитной анемии. Чечевица так же, как и нут, снижает уровень холестерина и уровень сахара в крови.

Горох

Многим из нас с детства знаком горох - польза его признавалась во времена СССР, когда одним из самых распространенных первых блюд был гороховый суп. Высококачественный белок, клетчатка, микроэлементы и антиоксиданты, содержащиеся в горохе, приносят пользу для здоровья, например питают полезные кишечные бактерии и поддерживают здоровый уровень сахара в крови. Также горох является хорошим источником витамина К - жирорастворимого витамина, необходимого для правильного свертывания крови и здоровья костей.

Фасоль

И обыкновенная белая, и черная, и особенно синяя фасоль - польза от всех видов такой бобовой культуры очень серьезная. Употребление фасоли может помочь снизить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и уровень сахара в крови. Также фасоль является отличным источником фолиевой кислоты, что особенно полезно для беременных.

Черная фасоль может помочь контролировать уровень сахара в крови, положительно влияя на кишечные бактерии. Также она снижает уровень сахара в крови после еды по сравнению с другими продуктами с высоким содержанием углеводов, такими как рис.

Синяя фасоль - прекрасный источник витаминов группы В, клетчатки, многих полезных минералов. Также синяя фасоль нормализует уровень холестерина в крови и улучшает метаболический синдром, что приводит к быстрому и здоровому похудению.

Арахис

Вы удивитесь, но арахис - это бобовые, а не орехи. Для всех тех, кто любит арахис - польза от него понравится не меньше самого продукта. Он является хорошим источником мононенасыщенных жиров, полиненасыщенных жиров, белка и витаминов группы B. Согласно исследованиям, люди, которые регулярно ели арахис, реже умирали от болезни сердца, инсульта, рака и диабета.

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