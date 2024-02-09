Интересно, что у тех, кто отказался от чая, наблюдалось большее ускорение биологического старения.

Употребление трех чашек чая в день может способствовать замедлению процесса биологического старения.

Исследование, проведенное экспертами Сычуаньского университета, показало что у любителей чая наблюдаются признаки замедления биологического старения, пишет Earth.com. "Зависимость воздействия от реакции предполагает, что употребление около трех чашек чая или шести-восьми граммов чайного листа в день может обеспечить наиболее очевидные преимущества против старения", - отметили авторы исследования.

Интересно, что у тех, кто отказался от чая, наблюдалось большее ускорение биологического старения.

Видео дня

Исследователи связывают эти преимущества против старения с полифенолами, основными биологически активными веществами в чае, которые, как полагают, существенно влияют на микробиоту кишечника.

Это, в свою очередь, влияет на возрастные изменения в иммунитете, обмене веществ и когнитивных функциях.

При этом исследователи отметили, что против старения борется как зеленый, так и черный чай.

Ученые напомнили, что зеленый чай замедляет старение и болезни сердца. Он известен высокой концентрацией катехинов, одного из видов антиоксидантов. Эти соединения способствуют замедлению старения и укреплению здоровья.

А в черном чае много соединений, называемых флавоноидами, которые могут улучшить здоровье сердца. Употребление этого напитка снижает риск инсульта, артериальное давление и "плохой" холестерин.

Кроме того, чай, особенно зеленый, приносит пользу для здоровья зубов. Его положительное влияние на гигиену полости рта и здоровье зубов объясняется несколькими ключевыми компонентами, включая фторид, полифенолы и катехины.

Другие новости о пользе чая

Чай является полезным напитком, поскольку благодаря ему можно повышать уровень жидкости в организме, особенно зимой, когда многим не хочется пить просто воду. Благодаря потреблению теплого чая по утрам можно улучшить работу кишечника. Ученые выяснили, что в чае содержатся полифенольные соединения, которые обладают антиоксидантными свойствами.

Вас также могут заинтересовать новости: