Как подтвердили исследования, самым действенным в этом плане является зеленый чай.

Диетологи советуют в первую очередь пить чаи, содержащие антиоксиданты и мощные соединения, способствующие сжиганию брюшного жира.

Специалисты отметили, что похудеть и так достаточно сложно, но особенно потеря жира вокруг живота может стать дополнительной проблемой. Это потому, что жир на животе отличается от жира на остальных частях тела, пишет Eatthis. Жир на животе называют висцеральным жиром, который расположен глубже и окружает органы брюшной полости. Это делает его более опасным, чем другие жировые отложения. Его слишком большое количество может привести к риску возникновения таких заболеваний, как болезни сердца или диабет. К счастью, есть способы справиться с этим типом жира, и есть даже чаи, способствующие сжиганию жира на животе.

Чай содержит различные антиоксиданты и растительные соединения и некоторые из них, как было обнаружено, специально помогают сжигать жир вокруг живота.

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Зеленый чай может быть одним из самых эффективных чаев для сжигания жира на животе. Согласно недавнему исследованию, люди, которые выпивали 4 чашки в день, имели на 44% меньший риск развития абдоминального ожирения, чем люди, которые не пили зеленый чай.

Большая часть свойств зеленого чая по снижению веса обусловлена богатыми полифенолами и подгруппой этих полифенолов, известной как катехины.

Улун чай еще один чай, помогающий при брюшном жире. Чай улун получают из тех же листьев, что и зеленый и черный чай, но он частично окислен, тогда как зеленый чай неокисляется, а черный чай подвергается полному окислению. Улун изготавливают путем сушки листьев на солнце до тех пор, пока они не завянут и не свернутся.

Исследования показывают, что чай улун также содержит полифенолы, которые способствуют ускорению обмена веществ и уменьшению жира в брюшной полости.

Любители черного чая, английского чая для завтрака и Эрл Грей (все виды черного чая) будут рады узнать, что исследования связали черный чай с потерей веса и уменьшением количества висцерального жира.

Белый чай, известный как самый нежный и наименее обработанный вид чая, наряду с зеленым и улуном, ускоряет обмен веществ и усиливает окисление жиров, что может помочь в общей потере веса.

Один из видов ферментированного китайского черного чая, известный как чай пуэр, в нескольких исследованиях был связан с потерей веса или уменьшением количества жира.

Что делать с жиром на животе

Накопление жира в области живота - распространенная проблема у женщин. Украинский диетолог Светлана Павлюк на своей странице в Instagram рассказала о причинах возникновения жира на животе, а также дала эффективные советы, которые помогут с ним справиться.

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