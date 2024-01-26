Выпивать две чашки клюквенного чая каждый день считается безопасным, сказала эксперт.

Клюквенный чай — восхитительный органический напиток, который издавна использовался в качестве домашнего лечебного средства. Употребление этого напитка поможет вам чувствовать себя лучше и вывести токсины из организма.

О пользе клюквенного чая для организма рассказала диетолог Прачи Джайн, пишет Healthshots.

Экстракт клюквы или сушеная клюква богаты антиоксидантами, поэтому полезны для сердца.

Помогает снизить уровень холестерина.

Помогает снизить кровяное давление.

Клюквенный рея - детокс-чай, который помогает ускорить обмен веществ, что способствует похудению.

Помогает уменьшить беспокойство и способствует хорошему сну.

Содержит противовоспалительные свойства.

Это полезный детокс-напиток, который выводит токсины из организма.

Клюква богата витамином С, что делает ее мощным антиоксидантом, который помогает повысить иммунитет, улучшить здоровье волос и кожи.

Выпивать две чашки клюквенного чая каждый день считается безопасным, сказала эксперт. Употребление слишком большого количества клюквенного чая может привести к побочным эффектам, таким как аллергия.

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Как заварить клюквенный чай?

Клюквенный чай похож на органический чай или любой другой травяной чай. Кроме того, клюквенный чай представляет собой комбинацию настоянных сушеных плодов клюквы, черного чая и некоторых специй.

К 2 ложкам клюквенного чая залейте 1 стакан кипятка.

Дайте ему постоять 4–5 минут, чтобы все ароматы раскрылись в кипятке.

Процедите и наслаждайтесь горячим клюквенным чаем.

Чтобы усилить вкус, можно добавить в него несколько капель лимонного сока и меда.

Известно, что клюква обладает мочегонными свойствами, то есть может увеличить частоту мочеиспускания. Это может быть полезно для промывания мочевыводящих путей и потенциально предотвращения ИМП, но для некоторых это может быть неудобно.

Диетолог посоветовала начинать с небольшого употребления клюквенного чая и постепенно увеличивать дозу, если нет побочых эффектов. Однако, стоит ограничить употребление до нескольких чашек в день, если возникили какие-либо опасения по поводу потенциальных побочных эффектов. "Если у вас возникли какие-либо побочные эффекты после употребления клюквенного чая, не пейте его и обратитесь к врачу", - посоветовала эксперт.

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