Для родов в укрытии нужно находиться в теплом помещении (насколько это возможно) без лишних глаз и яркого света.

Во время войны беременным женщинам надо позаботиться о многих вещах. В частности, надо тщательно продумать, что нужно взять в укрытие и как сделать роды максимально безопасными.

Ряд акушеров-гинекологов дал советы украинкам по этому поводу, пишет Украинская правда.

Специалисты советуют, начиная с 37-й недели беременности, всегда и везде брать с собой документы и обменную карту беременной. Если беременная принимает какие-то препараты по назначению врача, надо носить их с собой вместе с маленькой бутылкой воды, поскольку в условиях войны беременным особенно нужно пить воду, не злоупотреблять кофеином и газированными напитками. Также надо заблаговременно купить все необходимое для родов.

Для родов в укрытии нужно находиться в теплом помещении (насколько это возможно) без лишних глаз и яркого света.

Роженице нужно иметь при себе: чистые пеленки (желательно 2 тонкие и 2 байковые) и/или чистые простыни; теплые одеяла (или пледы, кофты, – то, чем можно укрыть мать и ребенка); кипяченую воду; спиртовой или дезраствор; минимальный набор одежды для ребенка; антисептик; 3-5 пар стерильных перчаток; чистые ножницы (чтобы перерезать пуповину); желательно клипсу для пуповины, а если ее нет – толстые нитки (их нужно будет заблаговременно погрузить в дезраствор на 2-4 часа); влажные и сухие салфетки, ведь возможности помыть руки может не быть.

Также понадобятся пледы и одеяла, чтобы потом накрыть ребенка и мать. Также нужно иметь запас питьевой воды – женщине необходимо восстанавливать водный баланс.

После родов нужно одеть малыша в чистые и теплые ползунки, рубашку, шапочку (желательно две – тонкую и более плотную), носки. Новорожденного стоит держать в одеяле. Малыш также должен круглосуточно быть с матерью.

Категорически нельзя обмывать ребенка в условиях бомбоубежища! Наибольшим риском для ребенка при таких экстремальных обстоятельствах является переохлаждение. Поэтому нужно следить за температурой в помещении – она должна быть 25° и выше.

Помните: все, чем вы касаетесь малыша, должно быть теплым и чистым.

Пеленки, одеяла и одежду желательно заранее подогреть (можно даже собственным телом).

Кроме этого, беременным можно принимать следующие лекарства: Парацетамол 500 мг можно принимать при головной боли, боли седалищного нерва или как жаропонижающий препарат (не более 4 таблеток в сутки). "Но-шпа" 40 мг, "Папаверин" в ректальных свечах – при спазматических болях в животе; "Магне В6" – на любом сроке беременности при болях внизу живота, болях в икроножных мышцах, как успокаивающее средство; "Допегит" 250 мг или "Нифедипин" 10 мг – при повышении давления до 140/90 и выше.

Если давление продолжает повышаться, и на фоне этого усиливается головная боль, нарушается зрение, нужно срочно обратиться в больницу.

"Смекта", "Энтеросгель", "Атоксил"– при расстройствах желудка, пищевом отравлении, диареи; "Ренни" или "Гавискон" – при изжоге; "Эспумизан" – при вздутии живота.

Однако, прежде чем принимать лекарство, стоит проконсультироваться с врачом. Все медикаменты следует использовать согласно их инструкциям. Также если эффекта от принятого препарата нет, нужно обязательно обратиться к врачу.

Куда обращаться за медицинской помощью?

Если женщине нужна помощь во время родов, некоторые врачи готовы оказывать консультации по телефону или онлайн.

Контакты:

Генриетта Крохмаль - гинеколог и эксперт по лактации, дежурная врач портала doc.ua, ведет прием в клинике "Intima", консультирует в телеграмм-чатах "Беременность. Помощь" и "Медицина для всех", а также по номеру 0674483084 в Telegram или по телефону.

Кристина Стецюк - акушерка-гинекологиня (можно писать в Facebook). Она также консультирует в телеграм-чатах "Помощь беременным" и "Медицина для всех".

Людмила Ященко - гинекологиня клиники "Обериг" (0679829559).

Татьяна Фахрутдинова – акушерка-гинеколог клиники "Адонис" (0677764939).

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