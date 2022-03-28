Многие из тех, кто уехал из Украины за границу из-за войны, сейчас находятся в состоянии, которое называется "травма выжившего".

Психолог Леся Ковальчук дала советы украинцам, кто уехал из страны за границу, как справиться с "травмой выжившего" и снова стать продуктивным.

Об этом говорится в телеграмм-канале "Психологическая поддержка".

"Многие украинцы за пределами Украины сейчас чувствуют огромную вину. За то, что в безопасности и благосостоянии. За то, что не воюют. За то, что не знают, чем помочь. Это чувствуют те, кто эмигрировал давно, и те, кто уехал в Европу несколько дней назад. В психологии это состояние называется "травма выжившего". Чувство вины деструктивное. Оно заставляет обесценивать собственные переживания, парализует волю, мешает действовать", – объясняет психолог.

Как трансформировать чувство вины в ресурсность и эффективность

Признайте и проявите свои чувства. Не обесценивайте собственные переживания. Не сравнивайте собственную боль с болью тех, кто находится сейчас под обстрелами – это действительно несравнимые вещи. Но это не значит, что вам не больно. Если вам хочется плакать – плачьте. Чувствуете ненависть – выпустите ее в экологический способ. Постучите пятками об пол, побейте подушку, сделайте пробежку.

Не обесценивайте собственные переживания. Не сравнивайте собственную боль с болью тех, кто находится сейчас под обстрелами – это действительно несравнимые вещи. Но это не значит, что вам не больно. Если вам хочется плакать – плачьте. Чувствуете ненависть – выпустите ее в экологический способ. Постучите пятками об пол, побейте подушку, сделайте пробежку. Быть в безопасности и в комфорте – нормально. Это не предательство. Когда вы в безопасности, у вас появляется ресурс на то, чтобы быть полезными и помогать другим.

Это не предательство. Когда вы в безопасности, у вас появляется ресурс на то, чтобы быть полезными и помогать другим. У каждого – своя миссия. Например, миссия мамы – спасти генофонд нации. Война происходит не только на поле боя. Независимо от того, где мы находимся, у каждого из нас есть возможность приближать победу в тот или иной способ.

Например, миссия мамы – спасти генофонд нации. Война происходит не только на поле боя. Независимо от того, где мы находимся, у каждого из нас есть возможность приближать победу в тот или иной способ. Имейте чувство меры. Одно дело – быть в безопасности, другое – постить в соцсетях фото ресторанов, курортов и прочего "праздника жизни". Это может ранить чувства тех, кто сейчас прячется в бомбоубежищах или потерял близких.

Одно дело – быть в безопасности, другое – постить в соцсетях фото ресторанов, курортов и прочего "праздника жизни". Это может ранить чувства тех, кто сейчас прячется в бомбоубежищах или потерял близких. Будьте достойным амбассадором Украины. С начала войны из Украины уехали, по приблизительным подсчетам, около 2,7 млн человек. Каждый из них представляет нашу страну. Украина сейчас – всемирный тренд, образец достоинства и мужества. И от каждого беженца, каждого эмигранта сейчас зависит, какое мнение об Украине формируется у рядовых европейцев. Делайте все, что в ваших силах, чтобы формировать позитивный имидж страны.

С начала войны из Украины уехали, по приблизительным подсчетам, около 2,7 млн человек. Каждый из них представляет нашу страну. Украина сейчас – всемирный тренд, образец достоинства и мужества. И от каждого беженца, каждого эмигранта сейчас зависит, какое мнение об Украине формируется у рядовых европейцев. Делайте все, что в ваших силах, чтобы формировать позитивный имидж страны. Не злоупотребляйте помощью. Беженцам сейчас помогает весь мир. Простые европейцы жертвуют собственным комфортом, временем, финансами, чтобы оказать нам с вами достойный прием. Важно, чтобы мы не злоупотребляли их гостеприимством. Берите столько одежды (пищи), сколько вам необходимо сейчас. Не бойтесь, что "потом" не будет. Законы жизни незыблемы. Если мы проявляем благодарность и человечность – мир всегда будет поворачиваться к нам светлой стороной.

Беженцам сейчас помогает весь мир. Простые европейцы жертвуют собственным комфортом, временем, финансами, чтобы оказать нам с вами достойный прием. Важно, чтобы мы не злоупотребляли их гостеприимством. Берите столько одежды (пищи), сколько вам необходимо сейчас. Не бойтесь, что "потом" не будет. Законы жизни незыблемы. Если мы проявляем благодарность и человечность – мир всегда будет поворачиваться к нам светлой стороной. Накапливайте ресурс. Когда война закончится, каждого, кто вернется домой, будет ждать много работы по развитию новой Украины. Сейчас самое время учиться тем стандартам и ценностям, на которых мы хотим отстраивать нашу страну.

Когда война закончится, каждого, кто вернется домой, будет ждать много работы по развитию новой Украины. Сейчас самое время учиться тем стандартам и ценностям, на которых мы хотим отстраивать нашу страну. Действуйте. Активная помощь – лучшее лекарство от чувства вины. Если вы недавно прибыли в другую страну, по возможности подключайтесь к любым рабочим группам и инициативам по помощи Украине. Если вы живете за границей давно и уже успели интегрироваться, вы можете начать и собственные инициативы. Это может быть сбор средств на помощь ВСУ и беженцам среди коллег и соседей, распространение правдивой информации о войне, организация митингов в поддержку Украины.

Активная помощь – лучшее лекарство от чувства вины. Если вы недавно прибыли в другую страну, по возможности подключайтесь к любым рабочим группам и инициативам по помощи Украине. Если вы живете за границей давно и уже успели интегрироваться, вы можете начать и собственные инициативы. Это может быть сбор средств на помощь ВСУ и беженцам среди коллег и соседей, распространение правдивой информации о войне, организация митингов в поддержку Украины. Поддерживайте украинский бизнес. В Европе и США действует много "славянских" магазинов с товарами из Восточной Европы и бывшего СССР. Выбирайте товары украинских производителей.

Как сообщал УНИАН, ранее психолог Леся Ковальчук дала советы, как сохранить психологическое здоровье во время эвакуации.