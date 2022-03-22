Эвакуация из-за войны является чрезвычайным испытанием для тела и психики человека.

Психолог с 20-летним опытом Леся Ковальчук, которая вместе с детьми эвакуировалась из Киева в Европу, по собственному опыту дала несколько полезных советов для тех, кто решил временно уехать из Украины из-за войны.

Об этом говорится в телеграмм-канале "Психологическая поддержка".

Вдобавок ко всем ужасам и испытаниям, через которые проходит сейчас каждый украинец, у беженцев есть еще два дополнительных:

пребывание часами, а иногда и днями, в запертом помещении (поезд, автобус, авто) в одном положении

необходимость постоянно принимать судьбоносные решения (уехать или остаться, куда именно ехать, каким маршрутом и тому подобное)

"Все это заставляет тело и психику работать в режиме сверхвозможностей. А сильный длительный стресс может привести к оцепенению. В этом состоянии взгляд становится "стеклянным", человек словно замораживается и отключается от реальности. Вывести человека из этого состояния очень трудно", – объясняет психолог.

Чтобы не доводить ситуацию до такого состояния стоит:

Миссия мамы: сохранить генофонд нации. Если там, где вы находитесь, становится опасно, ваша задача № 1 – вывезти ребенка. Дети, которые становятся свидетелями насилия, видят взрывы, кровь, смерть, получают травму, которая будет влиять на всю их дальнейшую жизнь. Война закончится – и кому-то надо будет строить новую Украину. Вывезти ребенка в безопасное место – это проявление патриотизма.

Если там, где вы находитесь, становится опасно, ваша задача № 1 – вывезти ребенка. Дети, которые становятся свидетелями насилия, видят взрывы, кровь, смерть, получают травму, которая будет влиять на всю их дальнейшую жизнь. Война закончится – и кому-то надо будет строить новую Украину. Вывезти ребенка в безопасное место – это проявление патриотизма. Любимую игрушку с собой. Эта игрушка станет "супергероем" и будет поддерживать ребенка.

Эта игрушка станет "супергероем" и будет поддерживать ребенка. Ребенку – четкие инструкции. Покой мамы – залог спокойствия ребенка. Разговаривайте спокойно, не слишком громко. Давайте четкие простые инструкции: "Сейчас мы садимся в автобус. У нас есть вода и бутерброды. Мы будем ехать много часов. Я с тобой".

Покой мамы – залог спокойствия ребенка. Разговаривайте спокойно, не слишком громко. Давайте четкие простые инструкции: "Сейчас мы садимся в автобус. У нас есть вода и бутерброды. Мы будем ехать много часов. Я с тобой". Оставайтесь в контакте с телом. Когда мы много часов находимся в одном положении, риск впасть в оцепенение растет. Поэтому возвращайтесь в тело. Если есть возможность, попрыгайте на месте, сделайте несколько приседаний. Если возможности нет, разотрите уши, лицо, разомните по очереди каждый палец, легонько пощипайте или простучите все тело. Делайте так каждый час.

Когда мы много часов находимся в одном положении, риск впасть в оцепенение растет. Поэтому возвращайтесь в тело. Если есть возможность, попрыгайте на месте, сделайте несколько приседаний. Если возможности нет, разотрите уши, лицо, разомните по очереди каждый палец, легонько пощипайте или простучите все тело. Делайте так каждый час. Что я сейчас чувствую? Задавайте себе время от времени этот вопрос и прислушивайтесь к телу. Вам холодно? Томно? Вы хотите пить? Это помогает оставаться в контакте с реальностью.

Задавайте себе время от времени этот вопрос и прислушивайтесь к телу. Вам холодно? Томно? Вы хотите пить? Это помогает оставаться в контакте с реальностью. Дышите. В состоянии стресса дыхание становится поверхностным и прерывистым. Делайте дыхательные упражнения: на 6 счетов вдох – 3-6 счетов задержка – 6-10 счетов выдох. Глубокое дыхание дает мозгу команду: я в порядке.

В состоянии стресса дыхание становится поверхностным и прерывистым. Делайте дыхательные упражнения: на 6 счетов вдох – 3-6 счетов задержка – 6-10 счетов выдох. Глубокое дыхание дает мозгу команду: я в порядке. Пейте воду. В режиме капельного полива: часто и маленькими глоточками. От стресса может пересыхать во рту. Если воды мало – наберите один глоток в рот и держите. Важно поддерживать слизистые оболочки влажными – на уровне нервной системы это еще один сигнал о том, что все хорошо.

В режиме капельного полива: часто и маленькими глоточками. От стресса может пересыхать во рту. Если воды мало – наберите один глоток в рот и держите. Важно поддерживать слизистые оболочки влажными – на уровне нервной системы это еще один сигнал о том, что все хорошо. Спите при любой возможности. Нет возможности – посидите несколько минут с закрытыми глазами, при этом надо осознанно расслабить мышцы лица и тела.

Нет возможности – посидите несколько минут с закрытыми глазами, при этом надо осознанно расслабить мышцы лица и тела. Отдыхайте в промежуточных пунктах. При первом случае примите душ, вымойте голову, переоденьтесь в чистое, поешьте горячего, отдохните. И лишь потом принимайте решение, что делать дальше.

При первом случае примите душ, вымойте голову, переоденьтесь в чистое, поешьте горячего, отдохните. И лишь потом принимайте решение, что делать дальше. Сохраняйте информационную чистоту. Держите руку на пульсе и поддерживайте связь с родными. И не сидите 24/7 в потоке новостей, не смотрите нон-стоп фото и видео военных действий – это истощает.

Держите руку на пульсе и поддерживайте связь с родными. И не сидите 24/7 в потоке новостей, не смотрите нон-стоп фото и видео военных действий – это истощает. Проявляйте человечность. Война – тест на эмпатию для каждого из нас. Оглянитесь вокруг, возможно, кому-то рядом еще хуже, чем вам. Делитесь – добро обязательно вернется к вам сторицей.

Как сообщал УНИАН, ранее психологи рассказали, как преодолеть психологические последствия вынужденной миграции".