Психолог с 20-летним опытом Леся Ковальчук, которая вместе с детьми эвакуировалась из Киева в Европу, по собственному опыту дала несколько полезных советов для тех, кто решил временно уехать из Украины из-за войны.
Об этом говорится в телеграмм-канале "Психологическая поддержка".
Вдобавок ко всем ужасам и испытаниям, через которые проходит сейчас каждый украинец, у беженцев есть еще два дополнительных:
- пребывание часами, а иногда и днями, в запертом помещении (поезд, автобус, авто) в одном положении
- необходимость постоянно принимать судьбоносные решения (уехать или остаться, куда именно ехать, каким маршрутом и тому подобное)
"Все это заставляет тело и психику работать в режиме сверхвозможностей. А сильный длительный стресс может привести к оцепенению. В этом состоянии взгляд становится "стеклянным", человек словно замораживается и отключается от реальности. Вывести человека из этого состояния очень трудно", – объясняет психолог.
Чтобы не доводить ситуацию до такого состояния стоит:
- Миссия мамы: сохранить генофонд нации. Если там, где вы находитесь, становится опасно, ваша задача № 1 – вывезти ребенка. Дети, которые становятся свидетелями насилия, видят взрывы, кровь, смерть, получают травму, которая будет влиять на всю их дальнейшую жизнь. Война закончится – и кому-то надо будет строить новую Украину. Вывезти ребенка в безопасное место – это проявление патриотизма.
- Любимую игрушку с собой. Эта игрушка станет "супергероем" и будет поддерживать ребенка.
- Ребенку – четкие инструкции. Покой мамы – залог спокойствия ребенка. Разговаривайте спокойно, не слишком громко. Давайте четкие простые инструкции: "Сейчас мы садимся в автобус. У нас есть вода и бутерброды. Мы будем ехать много часов. Я с тобой".
- Оставайтесь в контакте с телом. Когда мы много часов находимся в одном положении, риск впасть в оцепенение растет. Поэтому возвращайтесь в тело. Если есть возможность, попрыгайте на месте, сделайте несколько приседаний. Если возможности нет, разотрите уши, лицо, разомните по очереди каждый палец, легонько пощипайте или простучите все тело. Делайте так каждый час.
- Что я сейчас чувствую? Задавайте себе время от времени этот вопрос и прислушивайтесь к телу. Вам холодно? Томно? Вы хотите пить? Это помогает оставаться в контакте с реальностью.
- Дышите. В состоянии стресса дыхание становится поверхностным и прерывистым. Делайте дыхательные упражнения: на 6 счетов вдох – 3-6 счетов задержка – 6-10 счетов выдох. Глубокое дыхание дает мозгу команду: я в порядке.
- Пейте воду. В режиме капельного полива: часто и маленькими глоточками. От стресса может пересыхать во рту. Если воды мало – наберите один глоток в рот и держите. Важно поддерживать слизистые оболочки влажными – на уровне нервной системы это еще один сигнал о том, что все хорошо.
- Спите при любой возможности. Нет возможности – посидите несколько минут с закрытыми глазами, при этом надо осознанно расслабить мышцы лица и тела.
- Отдыхайте в промежуточных пунктах. При первом случае примите душ, вымойте голову, переоденьтесь в чистое, поешьте горячего, отдохните. И лишь потом принимайте решение, что делать дальше.
- Сохраняйте информационную чистоту. Держите руку на пульсе и поддерживайте связь с родными. И не сидите 24/7 в потоке новостей, не смотрите нон-стоп фото и видео военных действий – это истощает.
- Проявляйте человечность. Война – тест на эмпатию для каждого из нас. Оглянитесь вокруг, возможно, кому-то рядом еще хуже, чем вам. Делитесь – добро обязательно вернется к вам сторицей.
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