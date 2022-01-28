Свежие и правильно приготовленные роллы и суши являются полезным и питательным блюдом. Но, как и во всем, нужна мера.

Украинская фитнес-тренер и телеведущая Марина Боржемская-Узелкова рассказала, чем полезны для организма человека суши и роллы, а также какой вред они могут принести.

На своей странице в Instagram эксперт отметила, что свежие и правильно приготовленные роллы и суши являются полезным и питательным блюдом.

Морская рыба, которая является одним из основных компонентов этого блюда, содержит большое количество витаминов и микроэлементов. А водоросли нори, в которые заворачивают роллы, содержат полезный для организма йод, ретинол, витамины С и Е.

В дополнение к суши и роллам подают васаби, имбирь и соевый соус. Эти продукты оказывают антисептическое, антибактериальное и иммуностимулирующее действие. Также они благотворно влияют на нервную систему, выступают антиоксидантами и антидепрессантами.

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Но суши могут и навредить человеку, отмечает эксперт. "Как часто бывает, то, что полезно, может приносить и существенный вред организму", - пишет Боржемская-Узелкова.

По ее словам, главную опасность в суши представляет сырая рыба, которая не всегда хранится по правилам.

Водоросли нори будучи источником йода могут быть опасны в больших количествах и вызывать нарушения в работе щитовидной железы. А это может привести к тяжелым последствиям и заболеваниям.

Соевый соус, в свою очередь, содержит большое количество соли. Она задерживает жидкость в организме, откладывается на суставах и повышает давление у гипертоников.

Помимо этого, рис, который готовят специально для суши, обрабатывается и теряет некоторые полезные вещества, что также сказывается на фигуре.

"Так что не стоит злоупотреблять японской кухней и есть суши слишком часто. И важно, не есть вечером. Это не самое диетическое и полезное блюдо из вариантов, которые окружают нас. Но иногда побаловать можно. Как и во всем, нужна мера", - подытожила Боржемская-Узелкова.

Напомним, немецкий врач и диетолог Моника Бишофф предостерегла от употребления кофе сразу после еды. По словам специалиста, кофе способен выводить из организма железо, которое человек получает во время еды овощей и фруктов.

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