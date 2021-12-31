По словам специалиста, кофе способен выводить из организма железо, которое человек получает во время еды овощей и фруктов.

Немецкий врач и диетолог Моника Бишофф предостерегает от употребления кофе сразу после еды.

Многие люди пьют кофе сразу после еды, например, за завтраком, однако врач отмечает, что это плохая привычка, пишет medikforum.

"Если вам нужен горячий напиток после приема пищи, не торопитесь пить кофе, его стимулирующие компоненты могут нанести вред организму", - сказала Бишофф.

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Медик предупреждает, что танин, содержащийся в кофе, может препятствовать усвоению ценного железа из некоторых употребляемых продуктов, в частности, из фруктов и овощей. Танин связывает железо в желудке и напрямую выводит его из организма. Таким образом организм лишается возможности усвоить очень важный для него микроэлемент, участвующий во многих жизненно значимых процессах и кроветворении.

"Не пейте кофе по крайней мере за 30 минут до и после еды", - посоветовала диетолог.

Для лучшего усвоения железа из растительных продуктов полезен витамин С. Его источником может быть апельсиновый сок.

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