По ее словам, даже одна ночь плохого сна приводит к снижению эффективности функций иммунитета.

Во время сна организм человека восстанавливает силы, поэтому врачи и ученые говорят, что от того, сколько человек спит, зависит, насколько сильным он будет на следующий день.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук в Университете Сассекса Дженна Маччиоки отметила, что недостаток сна может ослабить иммунную систему, передает medikforum.

Врач отметила, что исследование показало, что "одна ночь плохого сна приводит к резкому снижению количества естественных клеток-киллеров - первой линии защиты организма от вирусов и потенциально раковых клеток".

"Люди, которые спят шесть часов в сутки или меньше, в четыре раза чаще простужаются при воздействии вируса по сравнению с теми, кто спит более семи часов в сутки", - пояснила специалист.

По словам доктора Маччиоки, есть также исследования, показывающие, что недостаток сна после вакцинации может снизить эффективность этой вакцины. Кроме того, сон является частью процесса восстановления организма; вот почему отдых во время болезни или в плохую погоду имеет решающее значение для выздоровления.

Врач также отметила, что данные свидетельствуют о том, что недостаток сна делает человека менее способным справляться с болью и что "мы с большей вероятностью будем страдать от головных болей или ухудшения каких-либо основных состояний".

Сон может повлиять на сердечно-сосудистую систему, увеличивая риск состояния, известного как метаболический синдром, сочетание ожирения, диабета и высокого кровяного давления. Причина этого в том, что кровяное давление падает, когда тело спит; в сочетании с повышенным уровнем кортизола устойчивое высокое кровяное давление может вызвать долгосрочные проблемы со здоровьем.

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