В частности, исследования показали, что недостаток сна может негативно сказаться на здоровье сердца.

Ученые не раз заявляли, что для полноценного отдыха и хорошего самочувствия человеку нужно получать 7-8 часов сна каждую ночь. Однако с теми, кто этим правилом пренебрегает происходят неприятные последствия.

Читайте такжеНедосыпание заставляет людей толстетьИнфаркты. Исследования показали, что недостаток сна может негативно сказаться на здоровье сердца. Это подвергает более высокому риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт. Слишком долгий сон тоже может нанести вред.

Проблемы с гормонами. Гормональный дисбаланс также связан с нарушением режима сна. В British Journal Of Nutrition опубликовали исследование, показавшее, что недосып может привести к метаболическим и эндокринным изменениям. Он также снижает непереносимость глюкозы и чувствительность к инсулину, повышает уровень кортизола, грелина и лептина.

Усталость и разбитость. Когда человек не высыпается, то ощущает разбитость и вялость. А от этого все время чувствуется усталость, что нарушает нормальное функционирование организма, пишет medikforum со ссылкой на The Health Site.

Лишний вес. Если человек не спит 8 часов, то в своем стремлении к похудению даже при самой правильной диете не добьется результатов. Недостаток сна может заставить потреблять больше калорий, чем обычно, что способствует увеличению веса.

Меньше секса. Нарушение режима сна может снизить сексуальное влечение. И привести к падению уровня энергии, развитию сонливости и усталости, что, в свою очередь, может повлиять на либидо. Исследования также связывают плохой сон с эректильной дисфункцией у мужчин и трудностями при оргазме у женщин.

Ускоренное старение. Если вы думаете, что недосыпание не влияет на кожу, то сильно ошибаетесь. Оказывается, недостаток сна вреден и для нее.

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Автор: УНИАН