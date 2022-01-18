У 73% больных, которым диагностировали "Омикрон", наблюдается насморк.

В Министерстве здравоохранения назвали основные симптомы "Омикрона". Признаки нового штамма коронавируса составлены на основах отчетов о подтвержденных случаях.

Об этом сообщается на странице Минздрава Telegram.

Так, чаще всего у людей, заболевших именно "Омикроном", появляются симптомы, которые можно спутать с обычной простудой.

Как распознать"Омикрон":

у 73% пациентов, которым диагностировали новый штамм коронавируса, наблюдался насморк;

у 67,5% - головная боль;

ощущение усталости наблюдалось у 63,5% больных;

на чихание жаловались 60% пациентов;

боль в горле заметили 59,6% больных "Омикроном".

"В то же время не выявлено существенного отличия от симптомов штамма "Дельта", который сейчас доминирует в Украине. В случае заражения этим штаммом, вместе с указанными выше симптомами, также наблюдается кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и тому подобное", - добавили в Минздраве.

Также в Министерстве подчеркнули, что новый штамм может вызывать длительные негативные последствия для здоровья. "Омикрон" может привести к госпитализации и смерти человека, который им заразился. В Минздраве напомнили, что те люди, которые не получили по крайней мере базовый курс вакцинации от коронавируса, находятся в опасности из-за стремительного распространения нового штамма COVID-19.

Читайте такжеБеременные с коронавирусом умирают в 15 раз чаще - ученые"При появлении любых симптомов ОРВИ в первую очередь стоит обратиться к своему семейному врачу. Тот, в свою очередь, должен предоставить направление на тестирование на COVID-19. До результатов тестирования и во время видимых симптомов не стоит посещать места общего скопления людей и важно соблюдать режим самоизоляции. Не медлите с получением прививки против коронавируса. Защитите свою жизнь и здоровье!",- говорится в сообщении.

Напомним, записаться на вакцинацию от COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине за сутки резко увеличилось количество больных и умерших от коронавируса.

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