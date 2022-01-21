Министр объяснил, что индикаторы Минздрава, которые сигнализируют о необходимости введения другого уровня епіднебезпеки, не привязаны к количеству инфицированных.

На грани попадания в "красной" зоны эпидемической опасности по состоянию на сегодня находятся Ровенская и Черновицкая области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, во Львовской области три дня подряд растет динамика уровня госпитализации, остальные показатели пока адекватные, поэтому речь не идет о введении там "красного" уровня.

Сегодня Ровенская область - включился впервые второй показатель. Поэтому если два дня показатель динамики уровня госпитализации будет, то они могут зайти в "красный" уровень эпидопасности. Черновицкая область также потенциально - следующий кандидат для того, чтобы зайти в "красный" уровень эпидопасности", - сказал Ляшко.

В то же время, министр пояснил, что индикаторы Минздрава, которые сигнализируют о необходимости введения другого уровня эпидопасности, не привязаны к количеству инфицированных.

"Наши индикаторы работают не на количество случаев... Наши индикаторы, три из них привязаны к количеству госпитализаций, потому что приоритетом у нас является стабильная работа медицинской системы. Речь идет о загрузке коек, динамике уровня госпитализации и уровне госпитализации. И два дополнительных, которые показывают вспышку, это коэффициент выявленных случаев заражений. Большинство тестов делается в минздравовских структурах, там статистика 100% правильная. Если из тысячи протестированных более 200 положительных - это у нас уже засветится индикатор", - пояснил министр.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине началась новая вспышка COVID-19, эпицентр которой находится в западных областях. Он отметил, что штамм "Омикрон" зафиксирован в 10 регионах.

С понедельника, 24 января, на территории Ивано-Франковской области будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

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