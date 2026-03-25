'Цифровая лоботомия': психолог объяснил, что соцсети делают с мозгом

Короткие видео и скроллинг могут постепенно изменять работу мозга и влиять на мышление. В интервью УНИАН психолог Виталий Сторчеусов подробно объяснил, как из-за постоянного потребления "легкого" контента люди теряют навык анализировать информацию и концентрироваться.

Действительно ли короткие видео и скроллинг могут настолько влиять на мозг, что это приводит к "деградации" мышления?

Да, короткие видео и ум-скроллинг влияют на мозг – могут приводить к деградации мышления. Это происходит из-за того, что наш мозг очень ленив, и время от времени ему нужно решать какие-то задачи, чтобы не деградировать. Мозг, как мышца – если его поддерживать в тонусе, то он довольно хорошо работает, обрабатывает информацию.

Видео дня

А скроллинг – это быстрое потребление информации, быстрый дофамин. Во время скроллинга не нужно сопоставлять факты. Видео в соцсетях обычно развлекательные. Маркетологи знают, что информационный контент людям на самом деле не сильно "заходит", а пользователи любят развлекательные ролики, в которых картинка быстро меняется, и есть простая идея, которая максимально "разжевана".

И если люди часто потребляют такой контент, то они постепенно перестают использовать критическое мышление. Из-за этого навык людей критически мыслить ухудшается.

Есть ли научные доказательства того, что цифровой контент может вызывать нечто вроде "псевдодеменции"?

Ученые доказали, что короткие видео влияют на функции памяти и внимания. Особенно негативно это сказывается на способности человека концентрироваться, запоминать и обрабатывать информацию.

Что такое "цифровая лоботомия"? Это реальное психологическое состояние?

"Цифровая лоботомия" – это состояние, при котором у человека снижается концентрация внимания и возникает апатия. Такое состояние может быть следствием избыточного потребления информации из соцсетей.

В жизни человека должен быть баланс между работой и отдыхом, должна быть смена форм деятельности, в частности, переключение от обработки информации к чему-то телесному. Конечно, если человек посидит в интернете после работы, особенно когда он утомлен, то получит дофамин, некоторое удовольствие, но по сути – мозг не отдыхал, а просто был занят обработкой другой информации.

Из-за этого мозг может устать, в результате чего происходит снижение уровня внимания и концентрации, возможно возникновение апатии. Человек может стать "овощеподобным".

Такая проблема может возникнуть у людей, которые имеют очень плохую связь со своим телом, находятся в депрессии или испытывают сильную тревогу. Потребление контента для них – это способ получить хоть какое-то удовольствие в жизни или хоть немного успокоить свою тревогу.

Формируют ли короткие видео привычку к постоянной стимуляции и нетерпимость к "медленному" контенту: книгам, обучению, длинным видео?

Сто, даже тысяча процентов – короткие видео формируют зависимость от быстрого контента. Когда мозг обрабатывает медленную информацию, например, во время чтения научной литературы, он очень сильно работает – сопоставляет, учится. А когда мы говорим о коротких видео, то мозг разучивается устанавливать нетривиальные цепочки причинно-следственных связей.

Когда мозг видит контент, при потреблении которого нужно серьезно "попотеть", чтобы установить причинно-следственные связи, он начинает сопротивляться, и тогда возникает скука, и людям действительно трудно усидеть и досмотреть его до конца.

Может ли регулярный просмотр роликов и шортов влиять на память и способность анализировать сложную информацию?

На память это влияет на все сто процентов, потому что мозг научился многое не воспринимать. Например, когда наши родители читали какую-то книгу, то запоминали фразы, которые в ней были. А мы, если что-то прочитаем или увидим, то, скорее всего, уже пропустим эту информацию. По сути, способность запоминать детали у людей ухудшилась.

В соцсетях обычно развлекательный контент, и он не развивает память или способность анализировать информацию.

Можно ли "переучить" мозг после привычки к короткому контенту, и сколько времени это занимает?

Мозг можно переучить за 21 день. В некоторых случаях нужно работать не только над тем, чтобы отучиться потреблять короткий контент, но и менять образ жизни, а на это могут уйти годы.

Чтобы переучить мозг, нужно начать потреблять медленную, скучную информацию. Или же вообще отказаться на некоторое время от потребления контента.

справка Виталий Сторчеусов Психолог Виталий Сторчеусов — практикующий психолог, специалист по преодолению тревожных состояний и конфликтологии. Получил высшее образование по специальности «Практическая психология» в Хмельницком национальном университете. Прошел подготовку в качестве психолога-консультанта по методу позитивной кросс-культурной психотерапии. В своей практике специализируется на интеграции техник когнитивно-поведенческой терапии для работы с фобиями, паническими атаками и укреплением самооценки.

