В 14 лет Харрисон перенес серьезную операцию, во время которой ему сделали переливание крови. Именно тогда он и решил, что станет донором.

В Австралии в возрасте 88 лет умер один из самых продуктивных доноров в мире, чья плазма крови помогла спасти около 2,4 млн новорожденных.

Дело в том, что донор по имен Джеймс Харрисон, имел редкий иммуноглобулин (anti-D), который использовался для создания жизненно важной сыворотки, говорится в сообщении Службы крови Австралийского Красного Креста.

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Харрисон умер во сне в доме престарелых в Новом Южном Уэльсе еще 17 февраля, но о его смерти семья сообщила только сейчас.

В 14 лет Харрисон перенес серьезную операцию на груди, во время которой ему сделали переливание крови. Именно тогда он и решил, что станет донором. Однако ему нужно было подождать совершеннолетия. Впервые он сдал плазму крови в 18 лет и продолжал делать это каждые две недели до 81 года. В 2005 году он установил мировой рекорд по количеству пожертвованной плазмы, который продержался до 2022 года.

Дочь Харрисона, Трейси Меллоушип, рассказала, что ее отец гордился тем, что спас так много жизней, не причинив себе вреда. "Он всегда говорил, что это не больно, и жизнь, которую ты спасаешь, может быть твоей собственной", - вспоминает она.

Сама Трейси и двое внуков Харрисона получили сыворотку, созданную на основе его плазмы.

Сыворотка антирезус иммуноглобулина (anti-D) предотвращает развитие гемолитической болезни плода и новорожденного (ГБН), которая возникает из-за несовместимости крови матери и ребенка по резус-фактору. До середины 60-х годов, до поясления этого лекарства, каждый второй младенец с ГБН погибал.

Почему кровь Харрисона была насколько уникальна до сих пор не ясно. Есть предположения, что это может быть связано с переливанием крови, которое он перенес в 14 лет.

Директор по исследованиям Службы крови Дэвид Ирвинг рассказал, что им очень не хватает регулярных доноров, у которых, как у Харрисона, необходимые антитела присутствуют в крови в достаточном количестве.

Другие новости о донорстве

Из-за войны с Россией украинские больницы постоянно нуждаются в донорской крови, особенно с отрицательным резусом. Дефицита крови сейчас нет, но доноры могут встать в резерв.

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