14 июня в мире отмечается День донора 2024. Всемирный день донора был учрежден ВОЗ и Красным Крестом в день рождения Карла Ландштейнера - австрийского врача, который открыл группы крови.
Лучший способ отметить этот праздник - сдать донорскую кровь в ближайшем центре. Эта процедура не только важна для общества, но и приносит пользу самому донору. А в военное время сдавать кровь особенно важно, ведь в ней нуждаются раненые украинские защитники.
Кому можно и нельзя сдавать кровь
Не каждый человек может пожертвовать кровь. Для этого нужно соответствовать нескольким критериям. Перед тем, как стать донором крови, вы должны будете сдать анализы в центре крови и честно ответить на вопросы анкеты.
Терапевт Марина Крапивнер в комментарии УНИАН подчеркнула, что все правила относительно того, кому можно, а кому нельзя сдавать кровь для донорства, регламентированы Всемирной организацией здравоохранения. Некоторые клиники могут выдвигать собственные требования, но их можно оспорить.
Основные требования для донорства крови такие:
- Возраст. Донором можно стать в возрасте от 18 до 65 лет. По словам Крапивнер, на усмотрение медицинского специалиста, при хорошем состоянии здоровьям кровь могут взять с 16 и после 65 лет.
- Вес - не менее 50 килограмм.
- Нормальное кровяное давление.
- Результат анализов. Перед забором крови потенциальному донору бесплатно проводят анализ. Важны хорошие запасы железа, витамина В12. Эксперт указывает, что у женщин гемоглобин должен составлять не менее 120, у мужчин - минимум 130.
Терапевт отметила, что в день донации важно иметь хорошее общее самочувствие. Она также добавила, что человек также должен быть полностью здоров после всех заболеваний, к примеру, вирусных инфекций, ангины или герпеса на губе.
Также имеются противопоказания к донорству - временные и пожизненные. Постоянные противопоказания такие:
- ВИЧ и СПИД.
- Гепатит B и C. При этом после перенесенного гепатита А, вопреки популярному заблуждению, быть донором можно.
- Психические заболевания.
- Хронические болезни сердца, кровеносной системы, почек, эндокринной системы, легких, желудка.
- Сахарный диабет.
- Онкологические заболевания.
- Ампутация и трансплантация органов.
Есть и временные противопоказания к донорству:
- беременность и кормление грудью;
- роды - 1 год;
- татуировки и пирсинг - 1 год;
- поездки в страны с опасной эпидемиологической обстановкой - 6 месяцев;
- стоматологические операции - 10 дней;
- прием живой вакцины - 4 недели;
- примем аспирина и анальгетиков - 3 дня;
- употребление алкоголя - 48 часов;
- курение - 1 день.
Женщинам нельзя сдавать кровь во время менструации, а также в течение 5 дней после и до месячных.
Как часто можно сдавать кровь
Сдавать цельную кровь можно с интервалом не менее 60 дней. Пожертвовать плазму или тромбоциты можно раз в 14 дней.
Полезно ли сдавать кровь
По словам Марины Крапивнер, быть донором полезно из-за того, что кровь после сдачи обновляется, а синтез новых клеток ускоряется. В итоге повышается общее качество крови.
Ещё одна причина, чем полезно сдавать кровь, это значительно менее низкий шанс развития сердечно-сосудистых заболеваний у доноров. Донация снижает вязкость крови, которая связана с образованием тромбов, сердечными приступами и инсультами.