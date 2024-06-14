Во Всемирный день донора сдайте донорскую кровь в ближайшем центре, чтобы спасти чью-то жизнь.

14 июня в мире отмечается День донора 2024. Всемирный день донора был учрежден ВОЗ и Красным Крестом в день рождения Карла Ландштейнера - австрийского врача, который открыл группы крови.

Лучший способ отметить этот праздник - сдать донорскую кровь в ближайшем центре. Эта процедура не только важна для общества, но и приносит пользу самому донору. А в военное время сдавать кровь особенно важно, ведь в ней нуждаются раненые украинские защитники.

Кому можно и нельзя сдавать кровь

Не каждый человек может пожертвовать кровь. Для этого нужно соответствовать нескольким критериям. Перед тем, как стать донором крови, вы должны будете сдать анализы в центре крови и честно ответить на вопросы анкеты.

Видео дня

Терапевт Марина Крапивнер в комментарии УНИАН подчеркнула, что все правила относительно того, кому можно, а кому нельзя сдавать кровь для донорства, регламентированы Всемирной организацией здравоохранения. Некоторые клиники могут выдвигать собственные требования, но их можно оспорить.

Основные требования для донорства крови такие:

Возраст . Донором можно стать в возрасте от 18 до 65 лет. По словам Крапивнер, на усмотрение медицинского специалиста, при хорошем состоянии здоровьям кровь могут взять с 16 и после 65 лет. Вес - не менее 50 килограмм. Нормальное кровяное давление . Результат анализов . Перед забором крови потенциальному донору бесплатно проводят анализ. Важны хорошие запасы железа, витамина В12. Эксперт указывает, что у женщин гемоглобин должен составлять не менее 120, у мужчин - минимум 130.

Терапевт отметила, что в день донации важно иметь хорошее общее самочувствие. Она также добавила, что человек также должен быть полностью здоров после всех заболеваний, к примеру, вирусных инфекций, ангины или герпеса на губе.

Также имеются противопоказания к донорству - временные и пожизненные. Постоянные противопоказания такие:

ВИЧ и СПИД.

Гепатит B и C . При этом после перенесенного гепатита А, вопреки популярному заблуждению, быть донором можно.

При этом после перенесенного гепатита А, вопреки популярному заблуждению, быть донором можно. Психические заболевания.

Хронические болезни сердца, кровеносной системы, почек, эндокринной системы, легких, желудка.

Сахарный диабет.

Онкологические заболевания.

Ампутация и трансплантация органов.

Есть и временные противопоказания к донорству:

беременность и кормление грудью;

роды - 1 год;

татуировки и пирсинг - 1 год;

поездки в страны с опасной эпидемиологической обстановкой - 6 месяцев;

стоматологические операции - 10 дней;

прием живой вакцины - 4 недели;

примем аспирина и анальгетиков - 3 дня;

употребление алкоголя - 48 часов;

курение - 1 день.

Женщинам нельзя сдавать кровь во время менструации, а также в течение 5 дней после и до месячных.

Как часто можно сдавать кровь

Сдавать цельную кровь можно с интервалом не менее 60 дней. Пожертвовать плазму или тромбоциты можно раз в 14 дней.

Полезно ли сдавать кровь

По словам Марины Крапивнер, быть донором полезно из-за того, что кровь после сдачи обновляется, а синтез новых клеток ускоряется. В итоге повышается общее качество крови.

Ещё одна причина, чем полезно сдавать кровь, это значительно менее низкий шанс развития сердечно-сосудистых заболеваний у доноров. Донация снижает вязкость крови, которая связана с образованием тромбов, сердечными приступами и инсультами.

Вас также могут заинтересовать новости: