Из-за войны с Россией украинские больницы постоянно нуждаются в донорской крови, особенно с отрицательным резусом. Дефицита крови сейчас нет, но доноры могут встать в резерв. УНИАН расскажет, как сдать донорскую кровь в Украине и какие есть противопоказания к процедуре.
Как стать донором крови и как проходит процедура
Чтобы стать донором в Украине, можно зарегистрироваться в кабинете донора и прийти в ближайший центр крови. Регистрация необязательна, но желательна. В центре крови пациента осматривают, просят заполнить анкету и берут образец крови для анализа. Анализ определяет группу крови и уровень гемоглобина.
Перед сдачей крови пациент посещает буфет, где ему предлагают легкий перекус, например, чай с печеньем. Сдача крови проходит в донорском кресле. В течение 10-15 минут у донора собирают кровь из предплечья с помощью одноразовых инструментов. После сдачи крови возможны слабость и легкое головокружение.
Донорам крови в Украине платят за каждую процедуру. В зависимости от города, выплаты составляют примерно 80-100 гривен. Донор получает выходной в день сдачи крови и в любой другой день в течение года. Также пациента бесплатно кормят перед процедурой.
Кто может быть донором крови
Донором может быть любой человек старше 18 лет без противопоказаний к сдаче крови. Вес человека должен составлять не меньше 50 кг. Женщины могут сдать кровь не ранее, чем через 5 дней после последней менструации.
Донорство крови - противопоказания
Противопоказания к сдаче крови могут быть временными или абсолютными. Основные абсолютные противопоказания к донорству следующие:
- онкология;
- заболевания крови;
- заболевания ЦНС;
- ВИЧ/СПИД;
- туберкулез;
- паразитарные заболевания;
- глухота и/или немота;
- болезни сердца и сосудов, легких, органов пищеварения, печени, почек, эндокринной системы;
- психические заболевания;
- кожные заболевания.
Основные временные противопоказания и сроки отстранения от донорства:
- роды (1 год) и кормление грудью (3 месяца после последней лактации);
- пирсинг и татуировки - 1 год;
- аборты - 1 год;
- заграничные командировки - 6 месяцев;
- ОРВИ - 1 месяц после выздоровления;
- удаление зуба - 10 дней;
- убитая вакцина - 10 дней, живая вакцина - 1 месяц.
Полный список противопоказаний смотрите по ссылке.
Как подготовиться к сдаче крови
- За 3 дня до сдачи крови нельзя принимать аспирин и анальгетики, поскольку они негативно влияют на качество крови.
- За 2 суток до сдачи крови нужно отказаться от алкоголя, жирной и жареной пищи, копченостей.
- За час до процедуры нельзя курить.
- В день сдачи крови нужно выспаться и съесть легкий завтрак. Отложите процедуру, если плохо себя чувствуете.