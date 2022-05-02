Стать донором крови может любой здоровый совершеннолетний украинец.

Из-за войны с Россией украинские больницы постоянно нуждаются в донорской крови, особенно с отрицательным резусом. Дефицита крови сейчас нет, но доноры могут встать в резерв. УНИАН расскажет, как сдать донорскую кровь в Украине и какие есть противопоказания к процедуре.

Как стать донором крови и как проходит процедура

Чтобы стать донором в Украине, можно зарегистрироваться в кабинете донора и прийти в ближайший центр крови. Регистрация необязательна, но желательна. В центре крови пациента осматривают, просят заполнить анкету и берут образец крови для анализа. Анализ определяет группу крови и уровень гемоглобина.

Перед сдачей крови пациент посещает буфет, где ему предлагают легкий перекус, например, чай с печеньем. Сдача крови проходит в донорском кресле. В течение 10-15 минут у донора собирают кровь из предплечья с помощью одноразовых инструментов. После сдачи крови возможны слабость и легкое головокружение.

Донорам крови в Украине платят за каждую процедуру. В зависимости от города, выплаты составляют примерно 80-100 гривен. Донор получает выходной в день сдачи крови и в любой другой день в течение года. Также пациента бесплатно кормят перед процедурой.

Кто может быть донором крови

Донором может быть любой человек старше 18 лет без противопоказаний к сдаче крови. Вес человека должен составлять не меньше 50 кг. Женщины могут сдать кровь не ранее, чем через 5 дней после последней менструации.

Донорство крови - противопоказания

Противопоказания к сдаче крови могут быть временными или абсолютными. Основные абсолютные противопоказания к донорству следующие:

онкология;

заболевания крови;

заболевания ЦНС;

ВИЧ/СПИД;

туберкулез;

паразитарные заболевания;

глухота и/или немота;

болезни сердца и сосудов, легких, органов пищеварения, печени, почек, эндокринной системы;

психические заболевания;

кожные заболевания.

Основные временные противопоказания и сроки отстранения от донорства:

роды (1 год) и кормление грудью (3 месяца после последней лактации);

пирсинг и татуировки - 1 год;

аборты - 1 год;

заграничные командировки - 6 месяцев;

ОРВИ - 1 месяц после выздоровления;

удаление зуба - 10 дней;

убитая вакцина - 10 дней, живая вакцина - 1 месяц.

Полный список противопоказаний смотрите по ссылке.

Как подготовиться к сдаче крови

За 3 дня до сдачи крови нельзя принимать аспирин и анальгетики, поскольку они негативно влияют на качество крови. За 2 суток до сдачи крови нужно отказаться от алкоголя, жирной и жареной пищи, копченостей. За час до процедуры нельзя курить. В день сдачи крови нужно выспаться и съесть легкий завтрак. Отложите процедуру, если плохо себя чувствуете.

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